نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 22 تعليق عربي للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Efootball pes 22 بيس 22 لعبة كرة القدم ذات الشعبية الساحقة في جميع أنحاء العالم التي يتم تطويرها ونشرها بواسطة كونامي اليابانية والتي نجحت في إصدار 22 جزء من السلسة حتي اليوم وتم الإعلان عن هذا الجزء من السلسة في شهر اكتوبر الماضي لمنصات الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 إلي جانب منصة أكس بوكس وتم إصدار التسخة المخصصة للجوالات لأول مرة في عام 2014 بعدما بداءت الهواتف الذكية في الانتشار علي نطاق واسع بمختلف أنظمة التشغيل أندرويد وأي أو أس وهواتف ويندوز ونوضح الأن من خلال هذا المقال جميع المعلومات عن إي فوتبول بيس 22 وطريقة تحميل اللعبة علي جميع الموبيلات بمختلف أنظمة التشغيل.

طريقة تحميل Efootball pes 22 للايفون واندرويد

أولا يجب عليك التأكد من إتصال هاتفك بشبمة إنترنت قوي عن طريق الواي فاي أو بيانات الهاتف.

أيضا التأكد من وجود مساحة كافية أكبر من 2 جيجابايت لتنزيل اللعبة.

ثم الذهاب إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك جوجل بلاي أو أبل ستور.

بعد ذلك الضغط علي صندوق البحث في الأعلي وكتابة أسم اللعبة وتضغط علي بحث.

سوف تلاحظ ظهور اللعبة في النتيجة الأولي وتضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة.

ثم تقوم بفتح اللعبة بعد إكتمال عملية التحميل وتقوم بأختيار اللغة الأساسية وفريقك المفضل وتبداء اللعب.

طريقة لعب إي فوتبول 22

تعتبر من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم وسوف تلاحظ هذا بمجؤد الدخول إلي اللعبة إلي جانب أمتلاك تصريح من الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باستخدام 4000 لاعب داخل اللعبة فيمكنك اللعب بشكل فردي أو اللعب مع أحد أصدقائك عن طريق شبكة الإنترنت كما يمكنك أختيار اللعب في أحد الدوريات المختلفة مثل الدوري الإنجليزي أو الاسباني أو الايطالي ليكون مطلوب منك تحقيق البطولة أو تحقيق مركز متقدم في البطولات لتتمكن من الدخول إلي البطولات القارية مثل دوري أبطال اوروبا والمنافسة عليها كما تتمتع اللعبة بجرافيك ورسومات عالية الجودة وسوف تلاحظ هذا في شكل اللاعبين وتصميم الملابس وأرضية الملاعب كل هذا جعلها من أفضل العاب كرة القدم التي تم نشرها في العام الحالي بجانب لعبة فيفا