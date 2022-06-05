نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كودات ببجي موبايل غير مستعملة وصالحة للجميع 2022 من الموقع الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث كودات ببجي والذي يتم البحث عنها من خلال لاعبين تلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة عالمية بين العديد من اللاعبين واشتهرت بلعبة المليار كناية عن كثرة العدد ولم تقتصر في لعبها على سن معين بل تفاوتت الأعمار، وتقوم بمنح العديد من الهدايا والمكافآت الخاصة بعد عملية الاستبدال منها الأسلحة المتنوعة والمتطورة والخرائط التي تساعد في كشف أماكن اختباء الفريق الآخر.

احدث كودات ببجي

يعمل دائما الموقع الرسمي الخاص بلعبة يعمل دائما الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي بطرح العديد والعديد من الاكواد الخاصة بلعبة ببجي والتي تعمل دائما على الاستمرار المطلق في هذا التشويق الذي يعيشه اللاعب أثناء القتال والنزاع بين كافة الأطراف، وتحدد تلك الاكواد بمدة صلاحية لا يتم استخدام هذا الكود بعدها ولذلك يعمل Midasbuy دوما على التجديد ومن تلك الاكواد الجديدة ما يلي:

كود BIFO ZBZ E6Q.

كذلك كود R89 FBL M9S.

بينما كود BMTD ZBZ YTR.

وكود KAR ZBZ YTR.

موقع استبدال اكواد ببجي

ويعد موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي الخاص باستبدال بتلك الاكواد التي حيث يتم الحصول على العديد من الهدايا والمفاجآت الخاصة بتلك العملية الاستبدالية وهذا تحت شعار شرعي وصورة رسمية آمنه على كافة المعلومات الخاصة باللاعب من حيث أرقام الحساب وكلمات السر حيث يتم كتابة الأيدي الخاص باللاعب في المكان المخصص له ومن ثم نسخ الكود المراد استبداله تفاديا للخطأ والرجوع إلى اللعبة لمعرفة الهدية الخاصة، ولشحن اكواد ببجي صالحة للجميع.

كودات ببجي شدات

تعتبر اكواد ببجي من أهم الوسائل التي تساعد اللاعب في استمرار اللعبة وزيادة في التشويق والإثارة حيث يتم منح العديد من الهدايا والتي تتمثل في الأسلحة والخرائط والملابس الأسطورية التي تتناسب مع تلك اللعبة ومن أهم تلك الاكواد:

كود D70FYU5N0.

ثم كود 5FG10D33.

كذلك كود WQIdBz70F.

وكود TIFZBHZK4A.

بعد ذلك TQIZBz76F.

موقع هدايا ببجي

والموقع الخاص هو موقع Midasbuy ولا يمكن شحن أو استبدال أو استرداد أيا من اكواد ببجي إلا من خلال هذا الموقع الرسمي حيث يتم بمنح العديد من الهدايا التي يحتاج إليها اللاعب للاستمرار كالأسلحة والمدمرات والخرائط والملابس الأسطورية.