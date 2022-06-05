نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022 DLS 22 مود دوري ابطال اوروبا للاندرويد في المقال التالي
عمر شويل - جدة دريم ليج سوكر 2022 DLS 22 اللعبة التي يتم نشرها وتطويرها بواسطة وان تاتش جيمز التي تم الإعلان عنها في عام 2014 والتي تعتبر اللعبة الأحداث في عالم ألعاب كرة القدم لكنها نجحت في تحقيق نجاحا وجماهيريه كبيرة مع إي فوتبول 22 ولعبة فيفا حيث وجد فيها اللاعبين العديد من الأشياء المميزة والمختلفة عن باقي الألعاب حيث يجب عليك أن تكون لديك خبرة أيضا في مهارات التدريب حيث لم تختار فريق تلعب به مثل باقي الألعاب بل ستقوم أنت بتكوين فريق من الهواة في البداية وتقوم بتدريبهم علي المهارات المختلفة وخطة اللعب التي تفضلها لتبداء بالدخول إلي المباريات ونستعرض الآن المعلومات الخاصة DLS 2022 وطريقة تحميل دريم ليج سوكر 22 علي الهواتف.
مميزات لعبة دريم ليج سوكر 2022:
- توفر اللاعبين المرخصين من قبل FIFPro
- يمكن للاعب إنشاء الاستاد الخاص به طبقاً لرغبته
- تكوين الفريق من لاعبين وإداريين وفنيين طبقاً لرغبة اللاعب
- مزيد من الدقة والتفاصيل في شخصيات اللاعبين وعالم دريم ليج سوكر
- إمكانية تصميم أو شراء الشعارات الخاصة بالفريق
- مزامنة الحساب مع عدة أجهزة عن طريق google play cloud
- أفضل تراكات الموسيقي التصويرية المقدمة حصرياً من فرق luka state, jack wins, vistas وغيرها.
- اللعبة مجانية، لكنها تحتوي على عناصر يحتاج شراؤها للمال الحقيقي.
- للعبة مساحة صغيرة نسبياً لذلك لا تحتاج لمواصفات عالية في أجهزة التشغيل
طريقة تنزيل لعبة DLS 22:
- قم بتوصيل جهازك بالانترنت ويفضل عن طريق الواي فاي
- افتح متجر جوجل إذا كان جهازك على نظام أندرويد
- افتح متجر أبل إذا كان جوالك أيفون
- في مربع البحث اكتب Dream League Soccer أو الاسم المختصر المعروف DLS
- قد يظهر لك في البحث النسخة الأصلية من دريم ليج سوكر أو نسخة Dream League Soccer 2022
- اضغط تثبيت وانتظر قليلاً حتى اكتمال التنزيل
- قم بفتح اللعبة من جوالك ثم عبئ بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم في اللعبة و البريد الإلكتروني والفريق الذي ترغب في اللعب به
- الآن اكتمل إنشاء الحساب، قم لاحقاً بربطه بـ google play cloud
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