أسعار شانجان إيدو DT الجديدة بعد الزيادة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:23 مساءً - استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب ، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الازامات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية ، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية .

وجاء وكيل شركة شانجان ليرفع اسعار السيارة طراز إيدو DT موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت من 10 الاف الى 15 الف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة شانجان إيدو DT موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان ، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك .

كما تاتى السيارة شانجان إيدو DT موديل 2022 بابعاد خارجية ، بطول 4575 مم ، و عرض 1750 مم ، و ارتفاع 1500 مم ، و مساحة الشنطة الخلفية 410 لتر .

كما تضم السيارة شانجان إيدو DTموديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمان اهمها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية .

وتظهر السيارة شانجان إيدو DTموديل 2022 ، بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، ومصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا .

كما تاتى المقصورة الداخلية للسيارة شانجان إيدو DTموديل 2022، بعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، ، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، ومدخل USB،بالاضافة الى مثبت سرعة، ومفتاح ذكي، وخاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وحساسات إضاءة أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصية التحكم في ارتفاع مقعد السائق للفئة الاعلى .

اما عن اسعار السيارة شانجان إيدو DTموديل 2022 الجديدة :

- فئة L1 بسعر 280 ألف جنيه بدلا من 270 ألف جنيه

- فئة L2 بسعر 300 ألف جنيه بدلا من 285 ألف جنيه