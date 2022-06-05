نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرداد اكواد ببجي 2022 من الموقع الرسمي Midasbuy للحصول علي العديد من الهدايا والمكافئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث اكواد ببجي 2022 والتي يتم البحث عنها دوما من قبل لاعبي تلك اللعبة التي امتازت بأسطوريتها وحازت على شهرة واسعة بين كل الألعاب الإلكترونية المحاكية لها، وتلعب تلك الحروف والأرقام التي يتم تنزيلها من خلال الموقع الرسمي للعبة وهو Midasbuy، كما أن هذا الموقع يمنح الموقع العديد من الهدايا والمفاجآت عند استخدام الاكواد الخاصة بها كالأسلحة والمدمرات والدبابات والخرائط والعديد من الشخصيات المشهورة.

استرداد اكواد ببجي

يعد موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي والحصري الخاص بكل ما يتعلق بلعبة ببجي الأسطورية حيث يتم الدخول إلى موقع الاسترداد الخاص ثم كتابة الأيدي الخاص باللاعب ومن ثم قم بكتابة الكود بطريقة واضحة وسليمة، ولابد من كتابة الكود المرئي على الصفحة في مكانه المحدد، وبعد ذلك اضغط على أيقونة الاستبدال ولابد من معرفة أن الكود لا يستخدم أكثر من مرة كما أن له مدة صلاحية لا يحق لكافة اللاعبين استخدامه بعد ذلك.

كودات ببجي 2022

أحدث اكواد ببجي والتي يتم تنزيلها باستمرار على الموقع الرسمي أو عبر المواقع المختلفة، فيعمل الموقع دوما على التحديث المتميز لتلك الأرقام للعمل على توسيع قاعدة اللاعبين ومن أهم تلك الاكواد الجديدة بلعبة ببجي هي:

QEJZLCIZ2M4 ويتم منح الجلود الذهبية من خلال استبدال هذا الكود.

CFSHWDBTFZ95 وتمنح ببجي البنادق من خلال الاستبدال لهذا الكود.

8CUY84RG25OKW يحصل اللاعب على بعض الملابس الأسطورية الخاصة بهذا الكود.

موقع شحن كود ببجي

يتم شحن الكود الخاص بلعبة PUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي الخاص بتلك اللعبة وهو Midasbuy من خلال خطوات معينة وهي:

اولا تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشحن كود ببجي.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمستخدم.

كتابة الكود في مكانه مع مراعاة الصحة أثناء الكتابة.

ثم الضغط على أيقونة الاسترداد الخاص بالكود.

الرجوع إلى اللعبة والعمل على فتحها لمعرفة الهدية التي تم الحصول عليها بعد شحن الكود.

اكواد استرداد ببجي 2022

يتم من خلالها الحصول على هدايا متعددة ومتميزة من خلال استردادها فهناك الجلود والبنادق والمدمرات والدبابات والخرائط التي تساعد على معرفة مكان الأعداء، والشخصيات الشهيرة التي يتمكن اللاعب من اللعب بها.