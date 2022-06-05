نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يختبر ميزة جديدة رائعة بشأن حذف الرسائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل خلال هذه الفترة تطبيق واتساب WhatsApp على إصدار ميزة رائعة طال انتظارها من جميع المستخدمين، حيث يختبر التطبيق ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ سواء كانت تلك الدردشة مع رفقاء العمل أو الأصدقاء والأقارب، حيث يمكن استرجاع الرسالة سواء كانت لشخص أو حتى مجموعات الدردشة، ويحاول التطبيق تقديم العديد من المزايا الجديدة والرائعة من أجل جذب الكثير من العملاء الجدد خلال هذه المرحلة، وسط منافسة كبيرة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم.

واتساب يختبر ميزة التراجع عن حذف الرسالة

من جانبها أشارت صحيفة The Times of India أن تطبيق الدردشة الفورية قد أصدر خلال الفترة الأخيرة ميزة الحذف “لدى الجميع”، والتي تمكن جميع المستخدمين من حذف الرسالة لجميع الأطراف، ولكن قد يواجه المستخدم مشكلة عندما يقوم بحذف الرسالة المهمة للجميع عن طريق الخطأ أو دون قصد منه، حيث يعمل التطبيق خلال هذه الفترة على مساعدة المستخدمين الذين تعرضوا لحذف تلك الرسالة المهمة عن طريق الخطأ أو دون قصد منهم من خلال الضغط على زر undo من أجل التراجع عن الحذف وإعادة الرسالة مرة أخرى.

يختبر تطبيق واتساب خلال هذه الفترة ميزة “undo” مع مجموعة صغيرة من مستخدمي الإصدار التجريبي لهواتف أندرويد، حيث يحمل الإصدار التجريبي رقم 2.22.13.5، وفور الانتهاء من تلك الميزة على الإصدار التجريبي سوف يتم إطلاقها لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة على هواتف أندرويد وأيفون وكذلك مستخدمي سطح المكتب، أي أن التطبيق سوف يعمل على توفير تلك الميزة لجميع المستخدمين للتطبيق خلال المرحلة القادمة فور الانتهاء من عملية الاختبار على الميزة الجديدة الخاصة بالتراجع عن الحذف.

يعمل تطبيق الدردشة الفوري على زر التراجع عن الحذف في الإصدار التجريبي في الجزء السفلي من الشاشة، والذي يظهر بعد أن يختار المستخدم حذف الرسالة لدي، حيث يمكنه أن يتراجع عن الحذف لتلك الرسالة، وعند الرغبة في الحذف لدى الجميع يمكنه فعل ذلك بكل بساطة، ومن المتوقع أن يُطلق التطبيق تلك الميزة الرائعة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط متابعة كبيرة بين العديد من المستخدمين.