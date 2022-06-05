نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أندرويد و ios” كيفية تحميل لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile على الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد طول انتظار وترقب تم الإعلان عن إصدار لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile والتي لها الكثير من العشاق في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اللعبة متاحة الآن ويمكن الحصول عليها بشكل مجاني لجميع الهواتف التي تعمل بمختلف أنظمة التشغيل سواء أندرويد أو ios والاستمتاع بالنسخة الجديدة من اللعبة، وسنعلن لكم خلال المقال طريقة تثبيت اللعبة والبدء في المنافسة مع الأصدقاء واللاعبين الآخرين، والحصول على أبرز اللاعبين في الفريق الخاص بك وتحقيق الفوز.

لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile

وكانت شركة konami المطورة للعبة بيس 2022 الشهيرة قد قامت بالإعلان عن صدور اللعبة على الهاتف والتي شهدت إقبال كبير من جميع محبي اللعبة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الساحق الذي قد تحقق من خلال الإصدارات الماضية من اللعبة، وهو ما جعل الجميع يترقب تلك النسخة والتي تم الإعلان عن وجود العديد من التغيرات بها، وذلك بعد أن تم إصدار النسخة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن وإكس بوكس في شهر أبريل الماضي مما جعل محبي اللعبة على الموبايل يترقبون إصدارها بفارغ الصبر.

وكانت اللعبة كان مقررا لها أن تصدر منذ عدة أشهر إلا أن شركة كونامي قد قررت تأجيل إطلاقها وذلك لتطويرها بشكل أفضل وتحديث الكثير من الإضافات بها.

طريقة الحصول على لعبة بيس 2022 pes على الجوال

ورغم أن اللعبة متاحة على العديد من أجهزة تشغيل الألعاب إلا أن الكثيرين يحبون اللعب من خلال الجوال، ولذلك فإننا نعرض لكم طريقة الحصول على اللعبة بخطوات بسيطة ومجاناً، وذلك من خلال إتباع تلك الخطوات:

الدخول على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.

الدخول على أبل ستور لمستخدمي ios.

كتابة اسم اللعبة “eFootball 2022” في صندوق البحث.

سوف تظهر اللعبة أمامك على الشاشة.

قم بالضغط على خيار “تنزيل”.

سوف يتم تحميل اللعبة بشكل تلقائي وتثبيتها على جهازك.

قم بتسجيل الدخول في اللعبة.

قم باختيار فريقك.

وتبدأ بعد ذلك في اللعب ومنافسة العديد من الفرق الأخرى والحصول على المكافئات التي تسطيع من خلالها شراء لاعبين لتعزيز فريقك وجعله أكثر قوة.