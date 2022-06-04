نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن حالا.. طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ID احصلي علي شدات وهدايا يومياً عند الشحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي 2022 ، تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المشهورة عالمية حيث يحب ملايين من المستخدمين الاستمتاع بهذه اللعبة وبالتالي تقوم الشركة المنتجة لهذه اللعبة بتحديثها بشكل دائم ومستمر حتى يتمكن من عشاق هذه اللعبة من الاستمتاع أكثر بالألعاب الموجودة فيها وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة خطوات شحن شداد ببجي حتى يتمكنوا من الحصول على المعدات والأسلحة داخل هذه اللعبة للاستمتاع أكثر بهذه اللعبة لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقه شحن شدات ببجي بالتفصيل.

طريقة شحن شدات ببجي 202

هذه اللعبة من أكثر الألعاب الشعبية المشهورة حول العالم ويحبون الحصول على التحديثات وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة لشحن شداد ببجي.

خطوات شحن شداد ببجي

يمكنكم من خلال السطور القادمة اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم لكي تتمكنوا من شحن شداد ببجي بالتفصيل في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع ميدي باص عبر الإنترنت ثم تقوم بالضغط على خانة الشراء بعد أن تقوم بالدخول إلى الموقع.

بعد ذلك نقوم بتحديد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها وتقوم بتحديد المبلغ المناسب لك عدد الشدات حتى تتمكن من الحصول عليها في حسابك.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الآي دي الخاص بك في موقع ميديا باص في المكان المطلوب ثم أضف رقم البطاقة أو تقوم باختيار خانات الدفع الخاصة بالبطاقة البنكية واضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من إتمام عملية الدفع سوف تتمكن من الحصول على شدات ببجي بعد أن تقوم بفتح اللعبة والتأكد من حسابك وسوف تتأكد أنها وصلت إليك بالفعل وبالتالي يمكنك استكمال الباقي المغامرات الشيقة في هذه اللعبة بعد الحصول على المعدات والأسلحة الموجودة في هذه اللعبة.

تشغيل لعبه ببجي على الأندرويد

يمكنكم تشغيل هذه اللعبة على جهاز الأندرويد من خلال فتح متجر جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث لعبة ببجي ثم سوف تظهر أمامك تقوم بالضغط على كلمة تثبيت اللعبة وتنتظر دقائق معدودة سوف يتم تثبيتها على جهاز الهاتف الخاص بك.