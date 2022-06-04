نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث وفتح لعبة اي فوتبول بيس 2022 علي الموبايل وأجهزة الكمبيوتر وأضافه التعليق العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات فتح لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وأجهزة الكمبيوتر عملت شركة كونامي على إطلاق لعبة بيس 22 وما لها من مميزات متعددة تعمل على جعل اللعبة من العاب محاكاة الواقع وما يميزها من جذب الكثير من محبي العاب الفيديو سواء على الهاتف المحمول او أجهزة الكمبيوتر، وقد عملت كونامي في هذا الصدد على ابراز عدد من التحديثات للعبة منذ أنشاءها تعمل جميعها في صدد أرضاء رغبات كافة اللاعبين من كل مكان في العالم.

تحديث لعبة بيس 2022

استطاعت لعبة اي فوتبول بيس أن تزاحم بشكل كبير العاب كرة القدم وما لها من محبين عبر كافة دول العالم، اذا عملت اللعبة في هذا الصدد على إعطاء للعبة الطابع الواقعي الى حد كبير، وذلك من خلال ابراز عدد كبير من الرسومات، مع أضافه مميزات سنة بعد الأخري يكون منها سماع أصوات الجماهير والمشجعين بسهولة مما يعمل على منح حماس للاعبين بشكل اكبر في اللعب وتحقيق الأهداف.

خطوات فتح لعبة بيس 2022 للكمبيوتر

عملت كونامي على الإشارة الى عدد من خطوات لفتح لعبة إي فوتبول بيس على الكمبيوتر كالاتي:

توصيل الجهاز بشبكة قوية من الإنترنت كشرط أساسي في فتح اللعبة على الجهاز.

ثم قم بالبحث عن اسم اللعبة والضغط عليه بعدد 2 من المرات المتتالية من اجل الوقاية من الفيروسات.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تثبيت ثم يرجى من اللاعب الانتظار حتى يتم فتح ملف اللعبة علي الجهاز.

عليك الآن بفتح نافذة اللعبة والقيام بالضغط عن طريق ايقونة الإعدادات بما يتناسب مع جهازك.

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام كي يتاح لك اللعب التلقائي في اي وقت.

لعبة e foootball PES للاندرويد

بالإضافة الى تمكين كونامي محبي لعبة PES 2022 من فتح اللعبة على الكمبيوتر.

فقد عملت اللعبة أيضا في هذا الصدد على تمكين اللاعب من فتح ولعب اللعبة على هاتف الاندرويد.

وذلك من اجل اللعب المباشر على الهاتف المحمول وذلك عن طريق الدخول على جوجل بلاي مباشرة.

ثم فتح اللعبة وما تحتاج إليه من اندرويد 7 وما فوق وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت بحد أدني.

اي فوتبول بيس 2022 تعليق عربي

من المميزات التي اشتملت عليها e football ما يكون من أضافه التعليق باللغة العربية على اللعبة، بحيث تتمكن العرب من فهم لغة التعليق والاستمتاع بما يكون من واقعية اللعب بشكل اكبر، وتم تصنيف اللعبة على كونها من فئة الألعاب الرياضية التي ينجذب إليها الكثيرين حول العالم.