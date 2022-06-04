نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث فيفا 22 الرسمية للاندرويد والكمبيوتر FIFA 2022 اخر إصدار من EA SPORTS في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة فيفا 22 كرة القدم FIFA، كما إن لعبة FIFA 2022 من ألعاب الأكشن المختلط بمغامرات الملعب الرياضي وما به من صراعات مختلفة تكون بين عدد 11 لاعب يعمل كل منهم مع فريقه الخاص به من اجل الفوز في المنافسات، وتعد هذه اللعبة من العاب EA SPORTS وما تتميز به من فعاليات تعمل على دخول اللاعب في لعب حقيقي وملعب يشابه الواقع الى حد كبير من ما به من جمهور ولاعبين ومدربين وحكم وما الى ذلك.
لعبة فيفا 22
تعتبر اللعبة الإصدار الواحد والعشرون من إصدارات سلسلة العاب 22 FIFA الإلكترونية، وتقوم بالتطوير المتتالي للعبة اي فانكفور، ويمكن فتح هذه اللعبة التي تعتبر من اجمل العاب كرة القدم محاكاة الواقع على كافة أنظمة بلايستيشن 4، واكس بوكس، وهي من الألعاب الرياضية التي تعمل في صدد الفيديو الجماعي والفردي، ويبحث الكثير من اللاعبين عن هذه اللعبة من اجل التنزيل والتثبيت.
فتح فيفا 22 للكمبيوتر
يوجد عدد من متطلبات تشغيل لعبة فيفا 2022 على الكمبيوتر يكون منها نظام التشغيل المناسب
- تتطلب اللعبة في التنزيل نظام Windows كل من 10,8,7.
- كما يمكن فتح اللعبة ايضا على نظام BIT 64 للكمبيوتر.
- الذاكرة العشوائية للجهاز والتي تسمى رام يجب أن تكون 8 جيجا بايت على الأقل عند التنزيل.
- كذلك يقوم اللاعب قبل تنزيل اللعبة بتوفير مساحة 80 جيجا بايت على الأقل.
- يجب عند التشغيل والتنزيل ايضا للعبة اتصال الجهاز بشبكة جيدة من الأنترنت.
تحديث لعبة FIFA 22
عند تحديث اللعبة على الهاتف الاندرويد او على جهاز الكمبيوتر او على البلايستيشن ايضا، ومختلف الأجهزة اللوحية التي تعتمد هذه اللعبة بالطريقة الصحيحة، يكون اللاعب على استعداد كامل باستقبال اي من التحديثات التي تقوم بها الشركة المنتجة لهذه اللعبة والتي تعمل في صدد ظهور مميزات جديدة للعب يعلن عنها كل تحديث، من تحديث المؤثرات الخارجية والرسومات الجرافيك وما الى ذلك.
فيفا 22 موبايل
- هناك من المميزات الجديدة للعبة فيفا 2022 يكون منها الحجم البسيط الذي لا يحتاج الى مساحة كبيرة.
- بالإضافة الى ما تمتلكه اللعبة من تمكين اللاعب تغيير أسماء اللاعبين والفرق الرياضية التي تلعب معه والمنافسة له.
- كذلك ايضا الى ما تدعمه من لغات مختلفة وخاصة في التعليق الصوتي من لغة العربية.
- ولغات الانجليزية والفرنسية وما الى ذلك التي تدخل اللاعب في واقع شبه حقيقي.
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