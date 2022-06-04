نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة ألعاب واقعية للاندرويد 2022 بدون نت اوفلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية إلى ألعاب واقعية للاندرويد بدون نت وللايفون أيضا، وفي هذا الصدد فانه يوجد عدد كبير ومتنوع من فئة هذه الألعاب المشار إليها والتي لا تحتاج إلى اتصال الهاتف المحمول بشبكة من الإنترنت من أجل التنزيل أو التثبيت على أجهزة المحمول المختلفة، وهذه الألعاب يمكن الاعتماد عليها في اللعب بشكل آمن عن طريق تطبيقات جوجل بلاي، أو اب ستور مع الاحتفاظ بحساب اللاعب.

ألعاب واقعية للاندرويد بدون نت

في ظل الاستعمال المستمر لشبكات الإنترنت على مستوى العالم، وما تتعرض إليه هذه الشبكات من الضعف في الكثير من الأحيان، فان هناك عدد من ألعاب 2022 للاندرويد بدون نت ويستطيع اللاعب الاستمتاع بها دون الاتصال بأي من شبكات الإنترنت المختلفة حول العالم، ويدخل في تلك الألعاب المشار إليها فئات مختلفة من ألأكشن والسيارات والمغامرات، وغيرها من الحرب والألعاب الخاصة بالبنات أيضا من الطبخ والتلبيس.

أفضل ألعاب أكشن للاندرويد بدون نت

يوجد عدد من ألعاب الاندرويد بدون نت أكشن يمكنك تنزيلها عبر متجر التطبيقات الخاص بهاتفك، ثم الدخول على اللعبة والبدء في لعبها وهي لا تحتاج أن تكون متصل بالنت في كل الأوقات، يكون من أبرزها

لعبة FRONTLINE COMMANDO 2 من الألعاب القتالية التي تعتمد على ألأكشن في المغامرات ومطاردات الأعداء.

وعلى اللاعب فيها تكوين فريق يتكون من 65 جندي يعمل على ارض الواقع.

ولعبة UNKILLED-ZOMBIE GamesFPS التي تعرف باسم معركة الموت مع الزومبي وما تحتوي عليه من خطورة ولحظات من الرعب القاتل.

كذلك Implosion-Never Lose Hope وهي لعبة قتال من الدرجة الأولى يتقاتل فيها مجموعة من البشر مع الزومبي.

أجمل الألعاب بدون نت

من أجمل الألعاب التي يمكن للاعب فيها الاستمتاع والقضاء على الملل بدون الاتصال بشبكة إنترنت:

لعبة shadow fight التي تم تثبيتها عبر 100 مليون عملية تثبيت وتعمل على القتال المتواصل في معارك ضخمة.

أما لعبة Dancing Linne من الألعاب المسلية التي تعتمد على السرعة والتركيز معا.

تنزيل ألعاب 2022 بدون نت

كما يوجد في هذا الصدد الكثير من الألعاب المتميزة Vector والتي يستطيع اللاعب الاستمتاع بها للهواتف الاندرويد ذات الإصدارات القديمة والتي تكون بداية من الإصدار الرابع وحتى الاوركيد، ومنها لعبة فيكتور التي تدور أحداثها حول هروب شخص ما في عالم واسع يحتوي على الكثير من المطاردات والصعوبات في عدد من المستويات المختلفة تنتهي بمرحلة الإمساك باللاعب.