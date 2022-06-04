نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بالخطوات PUBG والحصول علي 1000 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بالخطوات PUBG يبحث عنه كل لاعبي لعبة ببجي ليتمكنوا من تكملة اللعبة وتقوية أسلحتهم لمواجهة الأعداء، ويجب أن يكون شحن شدات ببجي بطريقة رسمية من الموقع الرسمي حتى لا يتعرض اللاعب لأي ضرر يعود بالضرر على حسابه الخاص باللعبة ولذلك سنقدم لك طريقة شحن شدات ببجي بطريقة أمنة.

شحن شدات ببجي بالخطوات PUBG

خطوات شحن شدات ببجي PUBG كي تتمكن من الوصول إلى درجة الأمان في لعبة ببجي موبيل يجب عليك شحن اللعبة بشدات تسطيع الحصول عليها عن طريق موقع midasbuy وهو الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي ويتم الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط من هنا.

خطوات شحن شدات ببجي 2022

إذا كنت أحد لاعبي ببجي موبيل وتريد أن تبلغ درجة الأمان في اللعبة عليك شراء شدات لشحن اللعبة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. الدخول على الموقع من هنا، ثم الضغط على تسجيل دخول، وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم الضغط على شراء واتباع الخطوات التأليه.

2. أو الدخول على صفحة شراء الشدات مباشرة على موقع Midasbuy .

3. أدخل ID الخاص بك.

4. ثم حدد طريقة الدفع المتاحة لك.

5. بعد ذلك حدد كمية الشدات التي تريد شرائها.

6. وبعد الانتهاء أضغط على أدفع الآن، وبهذا تكون حصلت على الشدات التي تريدها.

شدات ببجي UC

للحصول على شحن شدات UC مجانًا يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

1. الدخول على الموقع من هنا.

2. ستظهر لك شاشة مكتوب عليها شحن شدات ببجي مجانا Free UC Pubg Mobile.

3. قم بالضغط على مربع (أنقر هنا).

4. أكتب ID الخاص بك.

5. ثم حدد نوع الجهاز، وأختر كمية الشدات.

6. ثم أضغط على المربع الموجود أخر الصفحة.

المقتطف

شحن شدات ببجي الذي يبحث عنها الكثير من اللاعبين للحصول على الشدات لتقوية أسلحتهم لتحسين وضعهم في لعبة ببجي.

الخاتمة

إذا كنت ممكن يمارس لعبة ببجي وتريد التطوير من أسلحتك وتريد تقويتها عليك بشراء شدات جديدة عن طريق شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي midasbuy.

ما هو موقع شحن شدات ببجي؟

يوفر أيضا موقع ميداس باي Midasbuy فرصا متعددة للاعبين أن يقوموا الحصول على شدات ببجي بشكل هدية عند القيام بعمليات الشحن من خلال الموقع دون دفع أي رسوم إضافية للحصول على الشدات الزائدة، وبمجرد دفع القيمة الخاصة بالشدات يتم وصولها إلى الحساب بشكل فوري دون أي انتظار.

كم سعر الشدات في ببجي؟

يعد سعر شدات ببجي في مصر