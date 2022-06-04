نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت إي فوتبول 22 موبايل رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 وتجانس الفريق إلى 100 أشياء حصرية يجب أن تعرفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت إي فوتبول 22 موبايل ، هو الأمر الذي أنتظره الكثير من محبي اللعبة المقدمة من كونامي اليابانية. وبالفعل لقد تم تحميل بيس 2022 تعليق عربي على الجوالات بكل نسخها المختلفة. ولكن هناك الكثير والكثير داخل التحديث الجديد لهذا العام. لم يتم معرفته ولكن الأكيد أن هذا التحديث هو أعظم تحديثات اللعبة منذ نشأتها على هواتف أندرويد منذ عام 2019. كما وضعت كونامي أشياء كثيرة جدا تدخلك في عالم من الواقعية كأنك تشاهد مباراة كرة قدم حقيقة وأزداد الأمر واقعية مع إضافة التعليق العربي إلى تحديث efootball 22 mobile.

ولكن هناك أمور لا نعرفها قط ومنها كيفية رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022. وكذلك كيفية تجريبهم كذلك تجانس الفريق الذي لا يتعدى 70. واليوم سوف نتعرف سويا على كيفية تحديث إي فوتبول 22 موبايل في حالة عدم تحديثها منذ يوم الخميس. كما سنتعرف أيضا على كيفية تجانس الفريق ورفع مستوى اللاعبين وذلك من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي التالي.

تثبيت إي فوتبول 22 موبايل للاندرويد

يمكن تحميل بيس 2022 تعليق عربي مثل أي تطبيق رسمي وذلك بدون أي شروط تعوق المستخدم حيث من خلال الخطوات التالية يمكن الحصول على اللعبة بكل سهولة.

أولا يجب شحن قدرة طاقة الهاتف إلى 100%.

كذلك الضغط على جوجل بلاي والبحث من خلال مربع البحث في التطبيق عن تنزيل efootball 2022 mobile .

. سيتم ظهور اللعبة في أولى نتائج جوجل بلاي يجب النقر عليها ثم الضغط على مربع التثبيت أو مربع تحديث في حالة نزول النسخة السابقة في وقت سابق.

كما يجب الانتظار بعض من الوقت حتى تمام التنزيل بدون مشاكل.

كيفية رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022

هناك طريقتين لكيفية رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 والطريقتين يمكن أن يتم الحصول عليهم بعد تثبيت إي فوتبول 22 موبايل مباشرة. ويجب متابعة الطريقة الأولى والتقليدية لرفع مستوى اللاعبين. حيث بعد التحديث كل شئ تغير حيث جميع اللاعبين الذين طاقتهم 100 و99 و97 تم رجوعهم مرة أخرى إلى 80،85،90. وهذا شئ يؤرق مستخدمي اللعبة. ويمكن رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 من خلال الطرق التالية. أو متابعة الخطوات من خلال الصور التالية.

أولا يرجى الدخول على تحديث إي فوتبول 22 موبايل .

. ثم لعب مباريات كثيرة حتى يتم الحصول على بطاقات تدريب اللاعبين في بيس 2022 ثم الدخول على اللاعب المراد رفع طاقته ويتم رفع طاقته حتى المطلوب. ولكن هذه طريقة تقليدية وسوف تحتاج إلى وقت كبير لرفع طاقة لاعب واحد وهناك طريقة أخرى أفضل وأسرع في الفقرة القادمة.

كيفية تدريب اللاعبين في بيس 2022 ورفع طاقات اللاعبين في بيس 2022

هناك طريقة أخرى بعد تثبيت إي فوتبول 22 موبايل مباشرة أسهل وأسرع من الطريقة التي تسبقها. وهي من قائمة اللاعبين نرى أن لدينا لاعبين كثيرين ليس لهم قيمة في فريقنا أو ليس لهم دور في فريقنا فيجب متابعة التالي.

أولا يمكن الدخول على تحديث efootball 22 mobile ثم خيار قائمة MY TEAM.

ثم خيار قائمة MY TEAM. بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة PLAYERS.

نقوم بتحديد اللاعبين الذي غير مرغوب بوجودهم في الفريق وبيعهم عن طريق REALES.

بعد عملية البيع سوف يتم الحصول على عملة جي بي وبطاقات تدريب اللاعبين في بيس 2022 .

. والآن ندخل على اللاعبين و رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 .

. مثال مثل الصورة اللاعب زيكو البرازيلي لاعب خط وسط مهاجم المنتخب البرازيلي في حسابي الخاص كانت طاقته 91 والآن وصل حتى 96 وكذلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وسوف يتم تدريبهم أكثر من ذلك.

رفع روح وتجانس الفريق بعد تثبيت إي فوتبول 22 موبايل

هناك أمرا أخر بعد تحميل بيس 2022 تعليق عربي يزعج المستخدمين وهي روح تجانس الفريق والتي تصل إلى أقصى حد إلى 70 وهناك أقل بكثير من ذلك. ولكن هناك طريقة واحدة ناجحة وهي شراء مدرب جديد وينصح بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أو مدرب ليفر بول يورجن كلوب. وبعد شراء المدرب يمكنك الدخول الآن على قائمة GAME PLAN. ثم تغيير PLAY STYLE إلي لعب أستحواذي وهو المشهور بهم هؤلاء المدربين. وسوف نجد بعد ذلك أن روج تجانس الفريق وصلت حتى 83 مثل الصورة التالية في حسابي الخاص. وبعد رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022 وتدريبهم سوف يصل التجانس إلى 100.

والآن أعزائي مستخدمين اللعبة لقد أستعرضنا لكم كيفية تثبيت إي فوتبول 22 موبايل رسميا. كذلك أستعرضنا لكم كيفية رفع طاقات اللاعبين في بيس 2022. وكيفية تدريب اللاعبين في بيس 2022 وطريقة تجانس الفريق. كل هذه المعلومات مجانا الآن وحصريا حيث أن ليس أي شخص يقوم بالإفصاح عن أسرار اللعبة. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.