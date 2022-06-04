فورد تخطط للإعلان عن موستانج 2024 بناقل حركة يدوي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:29 مساءً - بعد طول انتظار، أخيراً أكدت شركة فورد الأمريكية اليوم أنها ستبني الجيل القادم من سياراتها الشهيرة موستانج في مصنع فلات روك للتجميع بولاية ميشيجان الامريكية، ونشرت شركة صناعة السيارات صورة تقترح بيع سيارة موستانج الجديدة بناقل حركة يدوي.

ونشرت فورد، صورة جديدة للواجهة الأمامية للسيارة تحمل شعار المهر الشهير في إشارة للجيل السابع من موستانج، ويمكن رؤية نمط التروس لناقل حركة يدوي بست سرعات، على الرغم من أن هذا لا يرقى إلى مستوى التأكيد الرسمي، إلا أنه تلميح هادف ومتعمد لمحبي موستانج يشير بقوة إلى توفر ناقل الحركة اليدوي.

ورغم تطور ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات الحديثة وصدور عدة أجيال جديدة قوية منه، إلا أن ناقل الحركة اليدوي يملك مكانة خاصة في قلوب عشاق السيارات، ومع قيام صانعي السيارات مثل نيسان بتقديم علبة التروس ثلاثية الدواسات في سيارتها Z الجديدة، وتويوتا أضافتها أيضا إلى سيارتها سوبر، وآخرون جعلوا وجهة نظرهم في السيارات المصممة لعشاق السيارات، ولن يكون قرارًا مفاجئًا لفورد أن تقدمه على موستانج الجديدة.

وتشير التوقعات الى ان السيارة ستتوفر بمحرك V8سعة 5.0 لتر ومحرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر، وقالت فورد في عام 2018 إن موستانج الهجينية ستتمحور حول تقديم أداء يشبه محرك V8مع عزم دوران أكثر انخفاضًا.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Ford تقرر تقديم دليل مع طرازات معينة فقط أو تخطط لبيع سيارة هجينة مع ناقل الحركة، وقد نضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن نكتشف ذلك لأنه من غير المتوقع أن تكشف فورد عن موستانج 2024 حتى ربيع 2023.