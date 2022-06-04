نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر الأي دي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير لزوار الموقع من الجزائر، سنقدم لكم أحد أكبر مواقع شحن جواهر لعبة فري فاير في الجزائر ومواقع بيع بطاقات Google Play في هذا المقال، حيث يعتبر موقع اشحنلي Ich7anli هو واحد من المواقع الفريدة من نوعها الذي يمكنك من خلاله شحن جواهر فري فاير لجميع الجزائريين بسعر معقول للغاية، وكذلك يقدم البونيس كهدية مع أول عملية شراء، لذلك يوصى بشحن أكبر عدد ممكن كما هو الحال أدناه كما يمكنك الإطلاع على الصورة أدناه والتي يوجد بها عروض اسعار تبين كمية المجوهرات والبونيس وأسعارها بالدينار الجزائري، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي من خلال موقع اشحنلي Ich7anli.

شحن جواهر فري فاير عبر موقع اشحنلي في الجزائر

يمكنك شحن جواهر فري فاير من خلال موقع اشحنلي عبر الأي دي الخاص بك أو من خلال معلومات الحساب، والتي يجب ملؤها عند التواصل مع خدمة العملاء في هذا الموقع.

إرشادات ومعلومات خاصة بموقع اشحنلي حول طرق الدفع المتاحة والتي يمكن معرفتها من خلال صفحة الموقع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عندما تدفع في مكتب البريد ستتلقى إيصالا من فضلك لا تكتب أي شيء على هذا الإيصال أو على الختم.

في الجزء الأبيض اكتب رقم الأي دي الخاص بك الموجود بحسابك في لعبة فري فاير FreeFire.

ثم في الجزء الأبيض اكتب اسمك على فيسبوك من أجل استخدام حسابك مع الموقع للتواصل.

يجب تصوير فيديو مرئي لا يتجاوز عشرة ثواني يوضح جميع المعلومات الخاصة بالوصل بعد ذلك يتم إرسال الفيديو إلى صفحة الموقع على فيسبوك.

ستقوم خدمة العملاء بمراجعة طلبك وبعد التأكد من وصول المبلغ الخاص بك ثم يتم تحويل وشحن جواهر فري فاير على حسابك باللعبة.

ملحوظة مهمة: يجب الاحتفاظ بالوصل حتى يتم ارسال الجواهر على حسابك باللعبة، كما يحذر الموقع أي شخص يحاول تزوير الإيصال القديم ليتم استخدامه مره أخرى، لأن الموقع سيقوم بإرسال الجواهر بعد التأكد أن المبلغ وصل بالفعل.

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي من خلال موقع اشحنلي Ich7anli في الجزائر

أولا نقوم بالدخول على موقع اشحنلي Ich7anli. بعد ذلك نقوم بالنقر على أيقونة( اشحن الآن ). سوف ينتقل بنك الموقع لبرنامج الماسنجر ليقوم بفتح دردشة جديدة مع صفحة موقع اشحنلي للاتفاق على عدد جواهر لعبة فري فاير المراد الحصول عليها. أخيرا يتم المتابعة مع خدمة عملاء موقع اشحنلي من خلال دردشة الفيسبوك.

شحن جواهر فري فاير عبر موقع Unipin

موقع Unipin com هو الموقع الثاني الذي سنتحدث عنه في هذا المقال، حيث يتميز موقع Unipin بتوفير شراء الجواهر من عدد 5 مجوهرات حتى 73000 جوهرة بطرق مدفوعة لكن متعددة لتناسب كل لاعب في الوطن العربي، ويعتبر الموقع من مواقع شحن جواهر لعبة فري الموثوق فيها 100% لذلك ننصح باختيار موقع Unipin لشحن جواهر فري فاير 2021.

شحن جواهر فري فاير عن موقع شوب تو جيم

يعتبر موقع Shop2game واحد من أهم المواقع التي يعتمد عليها الكثير من لاعبي لعبة فري فاير الأسطورية، حيث يعتبر اول موقع معتمد من اللعبة والذي يقدم الكثير والكثير من عروض شحن جواهر فري فاير كما يوفر طرق دفع متنوعة وسهلة حتي يتمكن أي لاعب من شحن جواهر فري فاير بسهولة وسوف نعرض لكم لاحقا خطوات شحن الجواهر عبر هذا الموقع.