نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي Programme National على النايل سات والناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي Programme National على النايل سات ضمن أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في دور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم خلال الساعات الحالية، وذلك بعدما أعلن التليفزيون الجزائري عن بث عدد من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، وحتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً عربياً، ويعد التليفزيون الجزائري من أهم القنوات المفتوحة التي تذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما قامت القناة بنقل مباراة الافتتاح من البطولة، ومباريات المنتخب الجزائري في دور المجموعات، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد قناة الأرضية الجزائرية الأولي على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي Programme National

حققت قناة الأرضية الجزائرية الأولي نسبة مشاهدة كبيرة جداً خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع نقل مباريات أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون خلال الفترة الحالية، كما أن القناة تنقل عدد من مباريات الفرق والمنتخبات الجزائرية في البطولات الإفريقية، والتي تقام على أرض الجزائر، كما أن الجزائرية الأرضية تقوم بعرض العديد من البرامج والفقرات الاجتماعية، وغيرها من الأعمال الدرامية الجزائرية والعربية، والتي غالباً ما تلقي اهتمام ومتابعة كبيرة من جميع المتابعين في أرجاء الوطن العربي، كما قام التليفزيون المغربي بإجراء عدد من التحديثات على الجزائرية الأرضية لتنال رضا جميع المتابعين، فقد أصبحت القناة تبث بجودة عالية HD خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت القناة يتم بثها بالجودة العادية SD.

مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

أعلنت التليفزيون الجزائري عن بث عدد مباريات الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، وذلك بعد خروج المنتخب الجزائري من دور المجموعات، وقد قام تردد الأرضية الجزائرية على النايل سات بنقل مباراة تونس ونيجيريا عبر القناة، كما ستكون مباراة مصر أمام الكاميرون منقولة من خلال التليفزيون الجزائري أيضاً ليكون تردد الجزائرية الأرضية أحد أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون على النايل سات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد الكاميرون ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الخميس الموافق 3 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على الملعب الأوليمبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

ضبط تردد قناة الأرضية الجزائرية الأولي على النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

يزداد البحث بشكل كبير عن تردد قناة الأرضية الجزائرية على النايل سات بشكل كبير خلال الساعات الحالية، وذلك مع أقتراب موعد مباراة منتخب مصر اليوم أمام الكاميرون ضمن منافسات دور نصف النهائي بأمم إفريقيا، وكانت القناة الجزائرية قد أعلنت بشكل رسمي عن نقل أحداث هذا اللقاء المرتقب، وبعدها بدأ الكثير من متابعي الفراعنة في ضبط أجهزة الاستقبال عبر تردد الجزائرية الأرضية من أجل متابعة هذا اللقاء، والذي سيكون غاية في القوة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة.

تردد قناة الأرضية الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية الأخري

تعد قناة الجزائرية الأرضية من أكثر القنوات متابعة خلال الساعات الحالية، وذلك لعرضها مباراة مصر اليوم ضد كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا، حيث يمكنكم استقبال القناة من خلال عدد من الترددات الخاصة بالقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية، وهي:

Ses 22°W -12674 H 20255

AlcomSat 24.8°W-12240 H 30000

AlcomSat 24.8°W-12160 H 30000 -FTA/Biss

من خلال الترددات السابقة، يمكن لجميع الجماهير استقبال قناة الأرضية الجزائرية الأولي بجانب التردد الخاص بالقناة على النايل سات، حيث يقوم المستخدم بضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات السابق ذكرها من أجل ضمان متابعة لقاء المنتخب المصري اليوم.

ترقب جماهيري كبير لمباراة منتخب مصر اليوم أمام الكاميرون في الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية، حيث سادت حالة من السعادة على الجماهير المصرية في كل مكان بعد إعلان إدارة قناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباراة مصر والكاميرون اليوم عبر قناتها المفتوحة على النايل سات مجاناً بدون تشفير، وخاصة في ظل احتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح بإمكان الجميع تابعة مباراة مصر والكاميرون مجاناً على النايل سات عبر تردد قناة الجزائر الأرضية الأولي.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الأمم الإفريقية على النايل سات

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات عن نقل مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية مجاناً بدون تشفير عبر قناتها، حيث قامت القناة بنقل العديد من مباريات البطولة عبر شاشتها، وقد بدأ الكثير من الجماهير في البحث عن تردد الأرضية الجزائرية من أجل متابعة أحداث اللقاء، والذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث سيكون هناك استوديو تحليلي خاص بالمباراة للحديث عن أهم النقاط الفنية خلال اللقاء.

مباراة الجزائر وأوغندا اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

يبدأ المنتخب الجزائري مشواره اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة أوغندا في مباراة هامة بالنسبة لمحاربي الصحراء، حيث سيحاول الفريق تحقيق فوز كبير ليحسم التأهل من الجولات الأولي، حيث ستقام المباراة على ملعب 5 جويلية بالجزائر وسط حضور جماهيرية كبير لمساندة المنتخب في أولي المباريات بالتصفيات، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا اليوم، كما ستكون المباراة منقولة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.