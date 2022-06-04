نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 وطريقة تحميل eFootball v1.0.0.2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 المنتظر منذ وقت طويل من شركة كونامي والذي تم تأجيله كثيراً . تأتي eFootball v1.0.0.2022 mobile بعد أن تم الإعلان عن موعد نزولها منذ أبريل الماضي . لتصبح بعنوان جديد من سلسلة الألعاب الشهيرة Pro Evolution Soccer . كما أن تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 ينتظره الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة والذي تقدمه الشركة اليابانية هذه المرة بشكل مختلف تماماً . كذلك بجانب أن تحميل eFootball v1.0.0.2022 عبر المتاجر الرسمية مضافاً لها العديد من المميزات والهدايا المطروحة عند تثبيت اللعبة . أو تحديث eFootball Pes وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي مزايا نزول eFootball v1.0.0.2022 بعد أن . تم تطوير وتحديث الكثير في جوانب اللعبة المختلفة .

رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 من شركة Konami

في الفترة السابقة في خطوات eFootball 2022 download منذ شهر أبريل الماضي بعد أن كان مقرراً أن تكون . eFootball Pes علي كافة المتاجر بدأ كل عشاق الساحرة المستديرة . أن يسلطوا الضوء علي المشاكل المتعددة التي ظهرت في النسخة الجديدة eFootball 2022 mobile والتي واجهوها في بداية لعب إي فوتبول بيس . كما بعد أن ظهرت تلك المشاكل قامت شركة كونامي بالاعتذار عن ما صدر من أخطاء عندما كان . يتم تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي الهواتف كذلك توعدت بعلاج المشاكل التي ظهرت في أداء اللعبة وحركات اللاعبين . كما كانت هناك أخطاء في قرارات التحكيم في إي فوتبول بيس . كذلك كانت هناك في تحميل eFootball v1.0.0.2022 أخطاء متعددة تصدر من حراس المرمي . ذلك ما دفع الشركة المنتجة بأن تصلح تلك الأخطاء مما تسبب في تأجيل نزول eFootball v1.0.0.2022 . وسنتعرف علي المزيد في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة عن النسخة الجديدة eFootball Pes 2022 .

رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 وتصريحات خاصة بالنسخة

فيما يخص طريقة تحميل eFootball v1.0.0.2022 قال عنها المبرمجين عبر حساب إي فوتبول بيس علي تويتر . أن اللعبة احتلت مركزاً أول علي متجر Steam جاء ذلك بعد أن تم إطلاق فيديو . لخص بعض اللقطات والمنشئ للمحتوي الخاص بنسخة eFootball 2022 download كما كان ذلك الفيديو يحمل مسمي . Thea Vermenator كذلك جاء تصريح حماسي من مبرمجي eFootball Pes بدعوتهم لكل عشاق الساحرة المستديرة . بقولهم علينا جميعاً نحب نسخة eFootball v1.0.0.2022 mobile . وذلك بسبب إضافة العديد من المميزات التي ستجعلكم حقاً تعشقون نسخة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض نصائح كونامي عن نسخة إي فوتبول بيس الجديدة .

نصائح تحديث و تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي الهواتف

رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 في الموعد المقرر من الشركة والذي سنتعرف عليه لاحقاً نتعرف . علي النصائح التي تم توجيهها لللاعبين كالآتي :-

في موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 المقرر ستتوقف صلاحية اللاعبين في استلام الهدايا الخاصة بالنسخة . القديمة من eFootball Pes من يوم 26 مايو الماضي . كما كل ما يخص صلاحية قائمة Scout داخل إي فوتبول بيس السابقة ستتوقف في نفس التاريخ أيضاً . كذلك كل ما يخص مباريات المنافسات التي يتم من خلالها الحصول علي الكرة الذهبية بجانب الكرة السوداء . ستكون لها صلاحيات فقط حينما يتم اللعب Off Line فقط . ومميزات تحميل eFootball v1.0.0.2022 علي الهواتف نعرضها خلال السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

مميزات eFootball v1.0.0.2022 mobile الجديدة

رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 عبر موقع الشركة والمتاجر ستلاحظ المميزات التالية :-

فيما يخص واجهة إي فوتبول بيس الجديدة تغيرت تماماً وحتي الألوان المعتادة تم تبديلها في النسخة الجديدة .

كما أن eFootball 2022 mobile أصبح الاسم الجديد لها eFootball بدلاً من الاسم القديم .

أصبح الاسم الجديد لها eFootball بدلاً من الاسم القديم . كذلك بجانب التغيير الجذري الذي حدث في شعار اللعبة والذي يحمل حرف E ويأتي أسفل الحرف كلمة Football .

كما توعدت شركة كونامي عند تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 سيحصل اللاعبين علي Coins كهدايا مثلما كان سابقاً .

سيحصل اللاعبين علي Coins كهدايا مثلما كان سابقاً . كذلك بجانب الميزة الرائعة وهي تكوين فريق الأحلام الخاص بك والتنافس بقوة بتشكيل لاعبيه كيفما تختاره حسب رغبتك .

كما أن حصولك علي eFootball 2022 download هناك معلومات متداولة بأنها بتعليق عربي . بصوت المعلق العماني خليل البلوشي مما يعطي رونقاً جديداً لنسخة إي فوتبول بيس .

هناك معلومات متداولة بأنها بتعليق عربي . بصوت المعلق العماني خليل البلوشي مما يعطي رونقاً جديداً لنسخة إي فوتبول بيس . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 .

خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022

رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 أو تحميل اللعبة عبر المتاجر الرسمية وفقاً للمعلومات المتداولة بأن اللعبة . متاحة علي المتاجر منذ يوم 2 يونيو الجاري ويتم تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 عبر الخطوات التالية :-

عند تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع هاتفك قم بتسجيل eFootball v1.0.0.2022 mobile بمربع البحث . كما بعد أن تظهر نسخة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة وفي حالة عرض سعر خاص بها قم بدفعه ببطاقة الائتمان . كذلك بعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بالضغط علي زر تحميل eFootball v1.0.0.2022 . أما في حالة وجود نسخة eFootball 2022 mobile علي هاتفك سابقاً قم بالضغط علي زر “تحديث” . تلك هي خطوات تحديث أو تثبيت eFootball v1.0.0.2022 علي هواتف أند رويد و أيفون . وفي مقالات أخري من “موقع ثقفني” في الأيام المقبلة سنعرض كيفية الحصول علي كوين إي فوتبول بيس .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 النسخة الجديدة المنتظرة منذ وقت طويل ووفقاً للمعلومات المتداولة سابقاً . بأن eFootball v1.0.0.2022 متوفرة بالمتاجر منذ يوم 2 يونيو الجاري وذلك ما تم عرضه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .