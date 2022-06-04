نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 وطريقة تحميل eFootball v1.0.0.2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 المنتظر منذ وقت طويل من شركة كونامي والذي تم تأجيله كثيراً . تأتي eFootball v1.0.0.2022 mobile بعد أن تم الإعلان عن موعد نزولها منذ أبريل الماضي . لتصبح بعنوان جديد من سلسلة الألعاب الشهيرة Pro Evolution Soccer . كما أن تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 ينتظره الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة والذي تقدمه الشركة اليابانية هذه المرة بشكل مختلف تماماً . كذلك بجانب أن تحميل eFootball v1.0.0.2022 عبر المتاجر الرسمية مضافاً لها العديد من المميزات والهدايا المطروحة عند تثبيت اللعبة . أو تحديث eFootball Pes وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي مزايا نزول eFootball v1.0.0.2022 بعد أن . تم تطوير وتحديث الكثير في جوانب اللعبة المختلفة .
رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 من شركة Konami
في الفترة السابقة في خطوات eFootball 2022 download منذ شهر أبريل الماضي بعد أن كان مقرراً أن تكون . eFootball Pes علي كافة المتاجر بدأ كل عشاق الساحرة المستديرة . أن يسلطوا الضوء علي المشاكل المتعددة التي ظهرت في النسخة الجديدة eFootball 2022 mobile والتي واجهوها في بداية لعب إي فوتبول بيس . كما بعد أن ظهرت تلك المشاكل قامت شركة كونامي بالاعتذار عن ما صدر من أخطاء عندما كان . يتم تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي الهواتف كذلك توعدت بعلاج المشاكل التي ظهرت في أداء اللعبة وحركات اللاعبين . كما كانت هناك أخطاء في قرارات التحكيم في إي فوتبول بيس . كذلك كانت هناك في تحميل eFootball v1.0.0.2022 أخطاء متعددة تصدر من حراس المرمي . ذلك ما دفع الشركة المنتجة بأن تصلح تلك الأخطاء مما تسبب في تأجيل نزول eFootball v1.0.0.2022 . وسنتعرف علي المزيد في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة عن النسخة الجديدة eFootball Pes 2022 .
رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 وتصريحات خاصة بالنسخة
فيما يخص طريقة تحميل eFootball v1.0.0.2022 قال عنها المبرمجين عبر حساب إي فوتبول بيس علي تويتر . أن اللعبة احتلت مركزاً أول علي متجر Steam جاء ذلك بعد أن تم إطلاق فيديو . لخص بعض اللقطات والمنشئ للمحتوي الخاص بنسخة eFootball 2022 download كما كان ذلك الفيديو يحمل مسمي . Thea Vermenator كذلك جاء تصريح حماسي من مبرمجي eFootball Pes بدعوتهم لكل عشاق الساحرة المستديرة . بقولهم علينا جميعاً نحب نسخة eFootball v1.0.0.2022 mobile . وذلك بسبب إضافة العديد من المميزات التي ستجعلكم حقاً تعشقون نسخة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض نصائح كونامي عن نسخة إي فوتبول بيس الجديدة .
نصائح تحديث و تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي الهواتف
رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 في الموعد المقرر من الشركة والذي سنتعرف عليه لاحقاً نتعرف . علي النصائح التي تم توجيهها لللاعبين كالآتي :-
- في موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 المقرر ستتوقف صلاحية اللاعبين في استلام الهدايا الخاصة بالنسخة . القديمة من eFootball Pes من يوم 26 مايو الماضي .
- كما كل ما يخص صلاحية قائمة Scout داخل إي فوتبول بيس السابقة ستتوقف في نفس التاريخ أيضاً .
- كذلك كل ما يخص مباريات المنافسات التي يتم من خلالها الحصول علي الكرة الذهبية بجانب الكرة السوداء . ستكون لها صلاحيات فقط حينما يتم اللعب Off Line فقط .
- ومميزات تحميل eFootball v1.0.0.2022 علي الهواتف نعرضها خلال السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
مميزات eFootball v1.0.0.2022 mobile الجديدة
رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 عبر موقع الشركة والمتاجر ستلاحظ المميزات التالية :-
- فيما يخص واجهة إي فوتبول بيس الجديدة تغيرت تماماً وحتي الألوان المعتادة تم تبديلها في النسخة الجديدة .
- كما أن eFootball 2022 mobile أصبح الاسم الجديد لها eFootball بدلاً من الاسم القديم .
- كذلك بجانب التغيير الجذري الذي حدث في شعار اللعبة والذي يحمل حرف E ويأتي أسفل الحرف كلمة Football .
- كما توعدت شركة كونامي عند تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 سيحصل اللاعبين علي Coins كهدايا مثلما كان سابقاً .
- كذلك بجانب الميزة الرائعة وهي تكوين فريق الأحلام الخاص بك والتنافس بقوة بتشكيل لاعبيه كيفما تختاره حسب رغبتك .
- كما أن حصولك علي eFootball 2022 download هناك معلومات متداولة بأنها بتعليق عربي . بصوت المعلق العماني خليل البلوشي مما يعطي رونقاً جديداً لنسخة إي فوتبول بيس .
- وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 .
خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022
رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 أو تحميل اللعبة عبر المتاجر الرسمية وفقاً للمعلومات المتداولة بأن اللعبة . متاحة علي المتاجر منذ يوم 2 يونيو الجاري ويتم تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 عبر الخطوات التالية :-
- عند تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع هاتفك قم بتسجيل eFootball v1.0.0.2022 mobile بمربع البحث .
- كما بعد أن تظهر نسخة eFootball v1.0.0.2022 الجديدة وفي حالة عرض سعر خاص بها قم بدفعه ببطاقة الائتمان .
- كذلك بعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بالضغط علي زر تحميل eFootball v1.0.0.2022 .
- أما في حالة وجود نسخة eFootball 2022 mobile علي هاتفك سابقاً قم بالضغط علي زر “تحديث” .
- تلك هي خطوات تحديث أو تثبيت eFootball v1.0.0.2022 علي هواتف أند رويد و أيفون .
- وفي مقالات أخري من “موقع ثقفني” في الأيام المقبلة سنعرض كيفية الحصول علي كوين إي فوتبول بيس .
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
— eFootball (@play_eFootball)
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV— eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
رسمياً تحديث eFootball v1.0.0.2022 النسخة الجديدة المنتظرة منذ وقت طويل ووفقاً للمعلومات المتداولة سابقاً . بأن eFootball v1.0.0.2022 متوفرة بالمتاجر منذ يوم 2 يونيو الجاري وذلك ما تم عرضه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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