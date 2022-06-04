انت الان تتابع خبر أبل تُجهّز لمفاجأة قوية بهاتفي آيفون 14 Pro و iPhone 14 Pro Max وتقنية فريدة من نوعها بالشاشة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - منذ اطلاق شركة أبل سلسلتها الماضية آيفون 13، وتستمر التسريبات متتابعة بشأن السلسلة المرتقبة iPhone 14 والتي من المحتمل إطلاقها في شهر سبتمبر المقبل لعام 2022.

وبالرغم من أن الوقت لا زال مبكراً لأجل لكشف عن مواصفات هواتف آيفون 14، بل إن الأمر تعدى آيفون 14 وظهرت الآن بعض التسريبات عن آيفون 15.

خاصية جديدة في هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max

وخلال السنة الماضية قامت الشركة الأمريكية أبل بطرح سلسلة هواتف آيفون 13 بتقنية ProMotion، وكانت تلك التقنية هي الأولى التي يتم طرحها لهواتف آيفون، ومؤخراً كشف المحلل التقني روس يونج عن بعض التفاصيل التي ستقوم أبل بتزويد سلسلتها المرتقبة آيفون 14 بها.

حيث أشارت التسريبات إلى أنه سيتم تزويد هاتف iPhone 14 Pro وهاتف iPhone 14 Pro Max بتقنية جديدة ولأول مرة، حيث سيتم دعم الشاشة بتقنية Always-On Display، وذلك بمعدل تحديث منخفض 1 هرتز، وستعمل هذه التقنية على تقليل استهلاك بطارية الهاتف، الأمر الذي سيزيد في إطالة عمر شحن البطارية.

فوائد ميزة هواتف آيفون 14 الجديدة

وهذه التقنية لأول مرة تقوم أبل بتزويد هواتفها بها، وسوف يعمل هذا التدعم الجديد في شاشة هواتف آيفون 14 على إطالة عمر شحن البطارية وعدم تفريغها بسرعة كما هو الحال في هواتفها الماضية.