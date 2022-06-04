نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الساحرة المستديرة.. موعد تحديث بيس 2022 ومميزات التحديث اجهز للعب والتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد إقبال شديد على تحميل لعبة بيس وذلك الذي يدفعهم إلى التساؤل عن موعد تحديث بيس 2022 حيث أن شركة كونامي صاحبة إصدار اللعبة عندما وجدت إقبال كبير عليها تقوم بعمل تحديثات على فترات متقاربة سواء كانت تحديثات أسبوعية أو موسمية أو سنوية وذلك لأن هذه التحديثات تزيد من المميزات الموجودة في اللعبة وتجعلها أفضل مما كانت.

موعد تحديث بيس 2022

لم تقم شركة كونامي بالتحديث منذ فترة طويلة وقامت تأجيله عدة مرات، لكن جاء ميعاد التحديث السنوي الذي لابد أن تقوم الشركة به لكنها لم تعلن عن ميعاد موعد تحديث pes 2022 mobile على الموقع الرسمي الخاص بها، وكلما توقع المشتركين ميعاد التحديث نجد أنه توقع خاطئ ولم تقوم الشركة بالتحديث مثل توقعهم بالتحديث في يوم 28 أبريل عندما تم إنتهاء بيع صلاحية اللاعبين لكن لم تقوم الشركة بالتحديث، لكن استطعنا استنتاج موعد التحديث من خلال بعض الأمور وتوصلنا إلى أن التحديث سوف يكون في يوم 26 مايو وذلك للأسباب التالية:

عندما يتم البدء في لعب المباريات والدخول لإستلام الهدايا يتضح أن اللاعبين قد يتوقف صلاحيتهم في يوم 23 مايو.

كما أن صلاحية اللاعبين تتوقف في أيقونة SCOUT في يوم 26 مايو.

المباريات التي يتم الحصول فيها على الكرة الذهبية والكرة السوداء تكون OFFLINE.

ما هي مميزات لعبة بيس 2022

تتميز اللعبة بالكثير من المميزات التي يجعل عليها إقبال كبير من قبل الكثير من المشتركين ومن ضمن هذه المميزات الآتي:

تغيرت شكل الواجهة الخاصة باللعبة، كما تغير الألوان الموجودة داخل الواجهة أيضًا.

تغير اسم اللعبة وأصبح لا يتضمن على كلمة بيس لكن أصبح اسمها إي فوتبول 2022 موبايل

أصبح الشعار أيضًا لا يحتوي على كلمة بيس وأصبح عبارة عن حرف E وأسفله FOOTBALL.

التحديث الجديد سوف لا يتواجد به بعض اللاعبين، لكن يعوض وجود هذا اللاعبين وجود كوينزات مجانية.

التحديث الجديد سوف يحتوي على الكثير من الإضافات الجرافيكية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل.

في الختام تحدثنا عن موعد تحديث بيس 2022 الذي يسعى الكثير من الأشخاص إلى معرفته لوجود الكثير من المميزات الجديدة بها، ولأن هذه اللعبة يوجد لها الكثير من المشتركين، وذكرنا الأسباب التي تؤكد على أن يتم التحديث في هذا الموعد.