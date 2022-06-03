نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول 22 تعليق عربي SEASON 2 في المقال التالي

تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول 22 تعليق عربي من أكثر الألعاب التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في عالمنا العربي وهي من تطوير ونشر شركة كونامي اليابانية لبرمجة وتطوير الألعاب وتعتبر لعبة بيس 22 هي المنافس المباشر للعبة فيفا 22 الشهيرة وهما الأكثر شعبية في عالم العاب كرة القدم وظهرت اللعبة للمرة الأولي عالميا في عام 1998 وكانت مخصصة لصالح منصة بلاي ستيشن وسرعان ما زادت شعبية اللعبة مما جعل كونامي تعمل علي المزيد من تطوير اللعبة ليصل أجزاء السلسة إلي 22 جزء إلي يومنا هذا إلي جانب الإصدار المخصص للهواتف الذكية عام 2014 ونوضح الأن خطوات تحميل إي فوتبول بيس 2022 للجوالات. مميزات نسخة Efootball pes 22 الأحدث: رسومات معدلة و جرافيكس أحدث لتعطي مزيداً من المصداقية والواقعية

خطوط أكثر انسيابية لملامح أكثر حقيقية للاعبين إذا ما قورنت بالألعاب الأخرى مثل فيفا و DLS

أجواء أكثر حماسية في الملعب خاصة مع التعليق الصوتي المحدث

إمكانية إستعادة لحظات اللعب المميزة في الملعب عن طريق خاصية Iconic moments

منح مساحة أكبر لمراسم ما قبل المباريات مثل وصول الحافلات ونزول اللاعبين والتحدث مع الحكم وغيرها

أسلوب لعب معقد ومليء بالتكتيكات ولذلك يحتاج لمهارة كبيرة وتكرار كثير في اللعب

تم إزالة وتعديل معظم المشاكل التقنية التي ظهرت في النسخة السابقة

التحديث الأسبوعي، والذي يقوم بتحديث بيانات الأندية واللاعبين طبقاً للمباريات وبطولات الدوري الحقيقية عيوب نسخة إي فوتبول 22: وجود 9 أندية فقط للعب

بطولات Champion League و الدوري الأسباني غير متاحة في هذه النسخة

حركات اللاعبين والتسديد وسرعة الجري غير واقعية وأبطأ من نظيرتها في الألعاب الأخرى بنسبة 25% مما يقلل من الاستمتاع باللعب

عدم الاهتمام برسومات اللاعبين الأقل شهرة

اختيار الألوان غير موفق وقد يسبب ارهاق العين مع اللعب لمدة طويلة

في هذه النسخة غير متاح التحكم في درجة صعوبة اللعب ولكن فقط يمكن اللعب خلال أحد نظامين وهما سوبر ستار و ريجيولار

أطوار اللعبة الموجودة في جميع النسخ السابقة تم فصلها و إضافتها كملفات امتداد مستقلة مما يجعل اللعبة أكثر تعقيداً

على الرغم من أن تطبيق اللعبة مجاني، إلا أنها تحتوي على عناصر كثير أساسية تحتاج لشرائها بالمال الحقيقي طريقة تحميل Efootball pes 22: أولا التأكد من إتصال الهاتف بشبكة الانترنت عن طريق الواي فاي لسرعة أفضل.

ثم الذهاب إلي متجر جوجل بلاي لهواتف اندرويد أو جوجل ستور لهواتف ايفون.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة.

بعد تحميل اللعبة تقوم بإدخل البيانات المطلوبة وأختيار فريقك المفضل وبداية اللعب. عمر شويل - جدة طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول 22 تعليق عربي SEASON 2 - ثقفني

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