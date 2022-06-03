أحصل على شدات ببجي فورا مع الخطوات PUBG UC 2022

أحصل على شدات ببجي فورا، بعد محاولات البحث الكبيرة عن أسهل طريقة لشحن شدات ببجي عن طريق موقع لعبة ببجي الرسمي، أصبح الآن بإمكان كافة لاعبي ببجي القيام بهذه الخطوة بطريقة آمنة باستخدام الموقع الرسمي وليس أي موقع مزيف آخر، وسبب عمليات البحث هذه رغبة اللاعبين في دفع أموال الشحن في مكانها الصحيح دون التعرض لمحاولات نصب وسرقة حساباتهم بسبب قيامهم بشحن شدات ببجي من على مواقع ليست رسمية ومجهولة، فنجد أن إدارة لعبة ببجي قد أعلنت مؤخراً أن الموقع الرسمي الوحيد لشحن شدات ببجي هو موقع (midasbuy).

أحصل على شدات ببجي فورا

بعد التأكد من أن موقع midasbuy هو الموقع الرسمي الوحيد الذي يتم من خلاله شحن شدات ببجي بطريقة آمنة ومضمونة، يجب اتباع عدة خطوات لإتمام عملية شحن شدات ببجي، كما يلي:

أولاً: يدخل اللاعب على الموقع السابق الخاص بلعبة ببجي لشحن شدات ببجي. بعد ذلك يقوم اللاعب بتسجيل الدخول على موقع ميداس باي لشحن شدات ببجي، وإذا كان لم يمتلك حساب عليه، يقوم بإنشاء حساب جديد. ثم يضغط على خدمة (شراء الشدات) التي تكون ضمن كافة الخدمات الموجودة في الشاشة الرئيسية للموقع. بعد ذلك يجب أن يكتب رقم (الآي دي) الخاص باللاعب الذي يعرف بـ (معرف اللاعب) في اللعبة. ثم يختار الدولة الخاصة به من ضمن قائمة الدول التي توجد أمامه. بعد ذلك يضغط على طريقة الدفع التي يختارها المناسبة له، فهناك أكثر من طريقة للدفع: الفيزا، حساب فودافون كاش. ثم يضغط على أيقونة (المتابعة) بعدما يدخل رقم الهاتف الشخصي الخاص به. بعد ذلك سوف يستقبل اللاعب رسالة بها كود على رقم هاتفه. يجب أن يدخل الكود في الخانة المخصصة له (خانة كود التحقق). وبهذا يكون اللاعب قد قام بشراء شدات ببجي باستخدام الموقع الرسمي للعبة.

تحديث ببجي الجديد 2022

بعد عملية تحديث ببجي الجديد للعام الحالي 2022، أدخل على اللعبة الكثير من المميزات كما يلي: