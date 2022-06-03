نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة بيس eFootball 2022 على جهاز الأندرويد والكمبيوتر في المقال التالي
موعد تحديث بيس 2022، تزايد البحث والتساؤلات خلال الساعات الماضية حول موعد إطلاق تحديث لعبة بيس 2022 المنتظر من قبل عشاق ألعاب الكرة للاستمتاع بالإضافات والمزايا الموجودة بها والتي تجعل اللعبة تتجه إلى الواقع كثيرا وكأنك بداخل الملعب وتقود اللعب مع اللاعبين، وكان من المفترض أن يتم تحديث لعبة بيس منذ شهر أكتوبر الماضي 2022 ولكن تم تأجيله من قبل شركة كونامى من أجل الاهتمام بالتطوير وإطلاقها للمستخدمين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه، والخبر السار فى هذا أنه سيتم فتح تحديث لعبة efootball pes 2022 وتشغيله على متاجر الهواتف الذكية خلال الساعات القليلة القادمة بشكل تدريجي على جميع البلدان إلى أن يتمكن الجميع من تشغيله.
موعد تشغيل تحديث بيس 2022
أخيرا بعد طول انتظار قررت شركة كونامى بدء إطلاق التحديث من يوم الخميس 2 يونيه 2022 تباعا وفقا لكل منطقة جغرافية ولكن فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة للعبة، ومن المتوقع أن يتم فتح اللعبة على متجر جوجل بلاى أو آبل ستور فى مصر فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة ويختلف موعد فتحها فى كل بلد عربية عن الأخرى.
طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 على الهواتف الذكية
فور تشغيل لعبة efootball pes 2022 فى بلدك يمكنك تحميلها بكل سهولة على هاتفك والاستمتاع بمزايا الجديدة، وأهم ما يميز هذه النسخة من لعبة بيس هو نزول التعليق العربي بها مما يزيد من زيادة الحماس فى اللعبة والعيش أجواء حقيقة بداخل الملعب، ومن أجل تنزيل اللعبة على جهازك اتبع الخطوات التالية:
- أولا تأكد من اتصالك بالانترنت وتوافر مساحة خالية كافية لتشغيل التحديث.
- الدخول على متجر جوجل بلاى بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، أو متجر آبل ستور للهواتف التي تعمل بنظام أيفون.
- اكتب فى مربع البحث لعبة efootball pes 2022 بالتعليق العربي.
- اضغط على مربع تثبيت من أجل تحميل اللعبة.
- عندما يتم اكتمال التحميل أدخل على اللعبة وقم بإنشاء حساب لك عليها واختر فريقك المفضل ثم ابدأ اللعب.
- وهذه كانت طريقة تنزيل تحديث لعبة بيس 2022 يمكنك تجربتها الآن.
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