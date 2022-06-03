تحديث لعبة بيس eFootball 2022 على جهاز الأندرويد والكمبيوتر

موعد تحديث بيس 2022، تزايد البحث والتساؤلات خلال الساعات الماضية حول موعد إطلاق تحديث لعبة بيس 2022 المنتظر من قبل عشاق ألعاب الكرة للاستمتاع بالإضافات والمزايا الموجودة بها والتي تجعل اللعبة تتجه إلى الواقع كثيرا وكأنك بداخل الملعب وتقود اللعب مع اللاعبين، وكان من المفترض أن يتم تحديث لعبة بيس منذ شهر أكتوبر الماضي 2022 ولكن تم تأجيله من قبل شركة كونامى من أجل الاهتمام بالتطوير وإطلاقها للمستخدمين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه، والخبر السار فى هذا أنه سيتم فتح تحديث لعبة efootball pes 2022 وتشغيله على متاجر الهواتف الذكية خلال الساعات القليلة القادمة بشكل تدريجي على جميع البلدان إلى أن يتمكن الجميع من تشغيله.

موعد تشغيل تحديث بيس 2022

أخيرا بعد طول انتظار قررت شركة كونامى بدء إطلاق التحديث من يوم الخميس 2 يونيه 2022 تباعا وفقا لكل منطقة جغرافية ولكن فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة للعبة، ومن المتوقع أن يتم فتح اللعبة على متجر جوجل بلاى أو آبل ستور فى مصر فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة ويختلف موعد فتحها فى كل بلد عربية عن الأخرى.

طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 على الهواتف الذكية

فور تشغيل لعبة efootball pes 2022 فى بلدك يمكنك تحميلها بكل سهولة على هاتفك والاستمتاع بمزايا الجديدة، وأهم ما يميز هذه النسخة من لعبة بيس هو نزول التعليق العربي بها مما يزيد من زيادة الحماس فى اللعبة والعيش أجواء حقيقة بداخل الملعب، ومن أجل تنزيل اللعبة على جهازك اتبع الخطوات التالية: