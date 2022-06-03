نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فيفا 22 الرسمية FIFA 22 Mobile للكمبيوتر والاندرويد واهم المميزات المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فيفا 22 هي لعبة خاصة بالساحرة المستديرة التي يعشقها الكثيرين من كافة الدول العربية والأجنبية وقد نالت تلك اللعبة شهرة عالمية من بين كل الألعاب الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا وهذا لما تتميز به عن غيرها كالمؤثرات البصرة التي تحاكي الواقع والمؤثرات السمعية حيث تعلم تعيش في جو من لاعب كرة القدم ويتم لعب هذا الإصدار من اللعبة من خلال أجهزة الاندرويد.

لعبة فيفا 22

تعتبر لعبة فيفا 2022 FIFA 22 Mobile BETA من أهم الألعاب الحالية التي اشتهرت بين العديد والعديد من اللاعبين في شتى أنحاء العالم على سبيل الموسم التجريبي والخاص بنظام تشغيل الاندرويد ومن أهم مميزات تلك اللعبة الشيقة ما يلي:

لقد حازت اللعبة على الترخيص من عدد كبير من الدول والأندية المتنوعة حول العالم.

كما تم الحصول على الترخيص الخاص من قبل دوري أبطال أوروبا.

كذلك يتم التحكم في لعبة FIFA 22 Mobile BETA الشيقة من خلال جهاز الاندرويد

وذلك من خلال اللمس أو الأيقونات الموجودة جانبي الشاشة.

المواصلة في اللعبة لمواسم متعددة.

إمكانية تحديد الاستراتيجية الخاصة لتحقيق أكبر معدل الفوز المستمر.

من أحدث الألعاب الإلكترونية التي تتميز بتعليق عربي ومساحة صغيرة.

FIFA 22 موبايل

حازت تلك اللعبة الشيقة على المزايا المتعددة والتي يتم لعبها على أجهزة الاندرويد الخاصة وتلعب بتخصيص استراتيجية خاصة لإنجاز الفوز المستمر وهذا عن طريق تجميع البطاقات من داخل اللعبة، كما يتوفر تعليق عربي على المباريات ويتم اللعب على الجوال عن طريق اللمس أو من خلال الأيقونات الشفافة على جانبي شاشة الجوال، كما تتوافر لعبة فيفا 2022 موبايل بجرافيك بصري عالي الجودة وتحتاج إلى واي فاي جيد الشبكة للوصول إلى الفوز المحتم بعد لعب الساحرة المستديرة.

فتح فيفا 2022

ويتم فتح لعبة FIFA 22 من تطبيقات جوجل بلاي حيث يتم الدخول إلى شبكة إنترنت قوية ويتم كتابة اسم اللعبة في محرك البحث ثم قم بالضغط على محرك البحث وستكون اللعبة محملة في غضون دقائق وقد وصلت عمليات التثبيت بتلك اللعبة إلى أكثر من 100,000,000 كما تحتاج إلى أندرويد 5.0 والأحدث.

مميزات فيفا 22