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عمر شويل - جدة شرح إضافة يوست سيو مطلوب فهذه الإضافة تتميز عن غيرها باحتوائها على العديد من ميزات الإضافات الأخرى كخريطة الموقع، التحكم في ربوت أرشفة الموقع وغيرها من الميزات وبما أن هذه الإضافة توفر العديد من الميزات، فإن إعدادها ليس سهلاً، لذلك سنقوم بشرح إضافة يوست سيو للموقع الإلكتروني.

ضبط إعدادات إضافة يوست سيو

إن إضافة اليوست سيو هي أداة قوية لمنصة الورد بريس من أجل تهيئة منصة الووردبريس لمحركات البحث. ومع ذلك، فإن إعداد هذه الإضافة قد يكون شائك بالنسبة للبعض، كما أن المدونين الجدد أو أي شخص دون مهارات أساسية في السيو قد يجدها صعبة.

ويمكن لعملية الضبط الخاطئة أن توقف روبوتات محرك البحث من فهرسة موقعك، أو قد تقوم بغير قصد بجعل الروبوتات تقوم بمهام غير خاطئة.

مميزات اليوست سيو

قبل أن نبدأ في شرح شرح إضافة يوست سيو، دعونا نُلقي نظرة على بعض ميزات السيو التي تقدمها هذه الإضافة:

إثبات ملكية الموقع في محركات البحث جوجل وبينج وإليكسا.

ضبط عنوان الميت عنوان ووصف المقال والكلمات الدلالية.

إخفاء RSD و WLW والروابط المُختصرة من الرئيسية.

التحكم في الميت من أجل التصنيفات وصفحات المؤلف والصفحة الرئيسية وغيرها.

دعم فيسبوك أوبن جراف

توليد خريطة الموقع XML Sitemap

التحكم في الرابط الثابت Permalink

دعم ممر التصفح Breadcrumbs

ضبط خلاصات RSS

ضبط استيراد الإعدادات من إضافات السيو الأخرى

تعديل ملفات. Htaccess

إخفاء التاريخ من قصاصات محرك البحث.

هذه هي بعض من الإعدادات التي توفرها الإضافة.

عملية الإعداد الخاصة باليوست سيو

والآن دعونا نبدأ عملية الإعداد، شرح إضافة يوست سيو:

إذا كنت تستخدم أي إضافة سيو مثل All In One SEO أو Headspace 2 أو أي إضافة أخرى مماثلة، أو إذا كنت تستخدم أي إضافة مطورة من قبل Yoast مثل RSS Footer أو Robots Meta أو Yoast Breadcrumbs، فيجب أن تبدأ باستيراد الإعدادات الخاصة بك لهذه الإضافة.

أول شيء يجب عليك القيام به بعد تثبيت Yoast SEO هو الذهاب إلى:

Dashboard – Features – Advances

وتفعيل هذه الميزة.

إذا كنت قمت بتثبيت إضافة يوست سيو على مدونة ووردبريس، وتستخدم بعض إضافات سيو الأخرى أو إعدادات سيو أخرى، فبعد تفعيل الإعدادات المُتقدمة يجب عليك الذهاب إلى استيراد الإعدادات من الإضافات المثبتة والتي سيتم الاستغناء عنها:

SEO – Tools – Import & Export – Import from other SEO plugins

في اللوحة اليسرى.

في اللوحة اليسرى. وهنا نحدد الإضافة التي ترغب في استيراد إعداداتها.

حفظ نسخة احتياطية من قاعدة بياناتك، ثم استخدم خيار:

Delete the old data after import? (recommended)

Delete the old data after import? (recommended) شرح إضافة يوست سيو

خطوات إضافة اليوست سيو

بعد شرح إضافة اليوست سيو نقدم لكم الخطوات العملية:

الخطوة الأولى

بدء العمل مع هذه الإضافة هو إدراج موقعك في أليكس، وجوجل وبينج وباندكس.

بعد تثبيت الإضافة نذهب إلى:

SEO – Dashboard – Webmaster Tools

بمجرد إضافة موقعك بمحركات البحث ننتقل إلى مراحل أكثر تقدماً من الإضافة.

العناوين وإعدادات الميت

هذا هو واحد من أهم أجزاء الإضافة، وسوف نشرحه:

بمجرد النقر على Titles & Metasانقر على تبويب Generalأولاً لرؤية الفاصل المُستخدم والفاصل غير المُستخدم. وهذا سوف يساعدك في إعداد العناوين وإعدادت الميت سيو بسرعة.

الصفحة الرئيسية

انقر على تبويب Homepageفي قسم Titles & Metas وقم بضبط إعدادات عنوان الصفحة الرئيسية ووصف الميتا.

انقر على تبويب Homepageفي قسم Titles & Metas وقم بضبط إعدادات عنوان الصفحة الرئيسية ووصف الميتا. Title template

عنوان الرئيسية الذي تريده أن يظهر في بحث جوجل.

Meta description template

وصف الميت لصفحتك الرئيسية من أجل محركات البحث.

الخطوة الثانية أنواع المشاركات

من هنا سوف تقوم بضبط الإعدادات لكل أنواع مشاركاتك، افتراضياً، سيكون لديك مشاركات وصفحات ووسائط. إذا كنت تستخدم أنواع أكثر تخصيصاً على الووردبريس، فسوف ترى القسم الخاص بها هنا. وهنا يُمكنك تحديد السيو لأقسام المشاركات والصحات والوسائط لمدونتك الووردبريس.

تأكد من الاطلاع على قسم المساعدة لمعرفة القوالب التي يمكنك استخدامها.

تقوم إضافة اليوست سيو بإخفاء التاريخ من قصاصات محرك البحث، وهو أمر مفيد للمدونات التي تكتب محتوى جيد.

إذا كنت تدير موقع إلكتروني أخبار وتريد إظهار تاريخ مشاركاتك في محركات البحث، يمكنك تحديد خيار Date in Snippet Preview

الخطوة الثالثة التصنيفات والأرشيف

أُفضل إبقاء والفئات غير مفهرسة ودوفولوو. ومع ذلك، يجب عليك إعدادها وفقاً لخطة السيو الخاصة بك.

إذا كنت ترغب في إستخدام إعداداتي، قم بتحديد خيارات noindexو Followو Hideمرة أخرى، يمكنك ضبط قالب العنوان وفقاً لاحتياجاتك، وبما أننا لا نفهرس والفئات، فيمكن إضافة المزيد من قوالب العناوين المعتمدة على المستخدم والعلامة التجارية.

الخطوة الرابعة اختيار أخرى

هذا هو آخر خيار في الإعدادات Titles & Metas

وما أستخدمه هنا يعمل بشكل جيد ويجلب عدد مهم من المشاهدة للصفحات من محركات البحث كل شهر.

يمكنك تجاهل Use meta keywords tagحيث أعلنت جوجل رسمياً أنهم استغنوا عن دعم وسوم الميت للكلمات الدلالية، وبهذا تكتمل إعدادات Metas & Titlesالخاصة بإضافة اليوست سيو، شرح إضافة يوست سيو .

الخطوة الخامسة الخيارات النهائية

سوف تُبقي القسم الرئيسي في مدونتك نظيف من خلال إخفاء المعلومات مثل الروابط القصيرة المنشورة/ وروابط WLW، وغيرها.

الخطوة السادسة شبكات التواصل الاجتماعي

اليوست سيو، قام المطور بإضافة ميزة Google Knowledge Graphوهذا سوف يظهر ملفك على شبكات التواصل الاجتماعي في محركات البحث كلما قام أحدهم بالبحث عن اسم علامتك التجارية.

عملية الضبط سهلة، قم بإضافة كل ملفاتك على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرها، يمكنك ضبط وسوم الميت ل Facebook Open Graph، والصورة الافتراضية للفيسبوك، وبطاقة تعريف تويتر، كما يمكنك التعمق في تعلم ضبط وسوم الميت ل Facebook Open Graph من هنا.

من الممكن القيام بإضافة صورة افتراضية، مما سيساعد الفيسبوك لإظهار صورة افتراضية عندما تكون مشاركاتك لا تحتوي على صورة، وتم مشاركتها والإعجاب بها على الفيسبوك.

اليوست سيو، قام المطور بإضافة ميزة Google Knowledge Graphوهذا سوف يظهر ملفك على شبكات التواصل الاجتماعي في محركات البحث كلما قام أحدهم بالبحث عن اسم علامتك التجارية. عملية الضبط سهلة، قم بإضافة كل ملفاتك على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرها، يمكنك ضبط وسوم الميت ل Facebook Open Graph، والصورة الافتراضية للفيسبوك، وبطاقة تعريف تويتر، كما يمكنك التعمق في تعلم ضبط وسوم الميت ل Facebook Open Graph من هنا. من الممكن القيام بإضافة صورة افتراضية، مما سيساعد الفيسبوك لإظهار صورة افتراضية عندما تكون مشاركاتك لا تحتوي على صورة، وتم مشاركتها والإعجاب بها على الفيسبوك. الخطوة السابعة خرائط XML

قم بتفعيل ميزة خريطة الموقع وسوف تتولى هذه الإضافة إنشاء خريطة لموقعك. بعد إنشاء ملف خريطة الموقع، قم بإدراج خريطة الموقع في جوجل، وبينج وأي محرك بحث آخر يقبل ملفات خريطة الموقع.