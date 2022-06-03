نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي الكورية للايفون بالتحديثات الاخيره pubg mobile kr للايفون 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع محبي ألعاب القتال والمغامرات يبحثون عن كيفية تحميل ببجي الكورية للايفون أو لبعض أجهزة الجوال الأخري لكي يستطيعون القتال والتحدي ولكن يواجهون بعض الصعوبات أثناء التثبيت أو الحصول علي التحديثات الأخيرة pubg mobile kr للايفون 2022.

لكي تتمكن في لعب ببجي موبايل ألنسخة الكورية يجب عليك تسجيل الدخول في اللعبه كضيف من خلال بعض حسابات التواصل الاجتماعي مثل الدخول بحسابك في الفيس بوك أو حسابك في تويتر أو عن طريق تسجيل الدخول من أيميل جوجل أل gemail الخاص بك ، الآن أصبحت (PUBG MOBILE (KR الأكثر شعبية وطلبا من بين الألعاب القتالية الأخري في عام 2022. وهذا ما سوف نحاول تقديمه لكم من خلال مقالنا هذا حيث يمكنكم معرفة طريقة تحميل لعبة ببجي نسخة كوريا (PUBG MOBILE (KR.

ببجي الكورية للايفون pubg mobile kr 2022

تتوفر اللعبة الآن علي عدة أجهزة مختلفة وليس i phone فقط حيث أنها تعمل مع الاندرويد وأجهزة الاكس بوكس والبلايستيشن وأجهزة الويندوز أيضا ولكن مع اختلاف طرق التحميل والتشغيل علي كل جهاز منهم.

الهدف الأساسي من اللعبة هو البقاء علي قيد الحياه بعد قتال ومناورة طويل بين عدة عصابات وفرق مختلفه قد يصل عددها ألي 100 شخص. فكلما استطاع المقاتل أو ألاعب البقاء لأكبر فترة ممكنه والنجاة من تصويب الأشخاص الآخرين عليه هذا يرفع من مستواه في أللعبة حيث يسمي بالتقييم داخل أللعبة والقدرة علي المقاومة في القتال الشرس لأكبر فتره ممكنه.

أيضا يمكنك اللعب بشكل فردي أو ثنائي أو داخل فريق كامل هذا يرجع لاختيارك الشخصي. ويمكنك تكوين فريق من 4 أصدقاء أخارين يمكنك اختيارهم من علي حسابك الشخصي مثل فيسبوك أو بشكل عشوائي من أي دولة في العالم وهذا ما يميز لعبة ببجي وهو التعرف علي أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم والخوض في مغامرة قتاليه معهم.

كيفية تحميل ببجي الكورية pubg mobile kr للايفون والاندرويد 2022

معظم مستخدمي أجهزة الجوال أو الهواتف المحمولة الحديثة يحبون تحميل بعض الألعاب القتالية المليئة بالأثارة والمغامرات وخوض التحديات، ولحسن اللحظ يمكنك الآن تحميل لعبة pubg علي الهاتف المحمول الذي تريد تثبيتها من خلاله مع تحميل تحديث ببجي الكورية 2022.

هكذا سواء كان يعمل بنظام ios ، android ، windows والآن تم طرح اللعبة بطرق رسمية للكي يتمكن الجميع من تحميلها دون مواجهة أي صعوبات في ذالك او الدخول علي مواقع غير رسمية وروابط تحميل غير مكتمله. الآن يمكنك تحميل ببجي الكورية من خلال المتجر الرسمي لكل أنظمة التشغيل بشرط أن تكون حديثة مثل android 11.

خطوات تحميل لعبة ببجي الكورية للايفون و الاندرويد 2022 نسخة اصليه بدون تقطيع

خطوات تحميل لعبة Korean Buggy للايفون 2022 النسخة الأصلية بدون أي أخطاء في التحميل أو قص. حيث يواجه الكثير مشاكل أثناء تحميل لعبة Buggy النسخة الكورية ، وهي الآن تحتوي علي العديد من التحديثات و الإضافات الجديدة كليا مما أعطاءها قوة وتميز اكثر من ألعاب القتال الأخري ، وبعض هذه التحديثات تم الإعلان عنها بالفعل في Buggy International ولهذا هناك أقبال كبير وبحث ضخم لعبة باغي الكورية للايفون 2022 نسخة اصليه بدون تقطيع.

خطوات تحميل لعبة ببجي الكورية للايفون 2022

هذه طريقة رسمية سوف تمكنك تحميل ببجي الكورية للايفون 2022 دون أي مشكلة أو تقطيع أثناء أو بعد التحميل وكذلك تثبيتها بشكل سليم والحصول علي اللعبه بشكل كامل والاستمتاع بالقتال داخلها كل ما عليك اتباع هذه الخطوات التالية:

ادخل علي متجر جوجل بلاي Google Play ادخل علي ملفك الشخصي أو حسابك الشخصي علي جوجل بلاي يجب أن يكون لديك مساحة تخزين فارغه لا تقل عن 2 GP الجهاز المستخدم للتحميل لا تقل ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory)‏ وتختصر RAM عن 2 جيجا رام لكي يتمكن الجهاز من معالجة اللعبة وتشغيلها بشكل ثلث دون حدوث خلل أثناء التشغيل توجه إلى قائمة الحساب الخاص بك ثم انقر على زر الدولة / المنطقة. اختر دولة كوريا KR من قائمة الدول التي تظهر على شاشة الجهاز المستخدم وافق علي الشروط الواردة في استخدام اللعبة ثم ادخل المعلومات اللازم. اختر مدينة بوسان (بوسان هي مدينة وميناء كبير يقع في جنوب جمهورية كوريا ) وأدخل الرمز البريدي 600-011 في الحقل الموجود. اضغط علي الزر Done للانتهاء وحفظ الخطوات ثم أعد تشغيل المتجر بعد ذلك. بعد الدخول للمتجر في خانة البحث ابحث عن ببجي الكورية pubg mobile kr.

خطوات تنزيل نسخة لعبة ببجي PUBG الكورية للأندرويد

يمكن لجميع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد تنزيل الإصدار الكوري من لعبة PUBG لنظام Android الخاص بهم. مع تحميل تحديث ببجي الكورية 2022 فقط قم بتنفيذ وأجراء بعض الخطوات وهي باتباع الخطوات التالية: