نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة بيس موبايل eFootball pes 2022 mobile نسخة الجوال الجديدة في المقال التالي
تعد من أكثر الألعاب التي كان يترقبها الكثيرين هي لعبة بيس موبايل eFootball pes 2022 mobile والتي صدرت بالأمس وتصبح متوفرة على الجوال بمختلف أنظمة التشغيل، وذلك بعد أن تأخر صدورها وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن الأسباب والموعد الخاص بنزولها، حيث كان مقرر للعبة أن تصدر خلال شهر أبريل الماضي إلا أن الشركة المطورة للعبة قامت بالإعلان عن تأجيل إطلاق نسخة الجوال والاكتفاء بالنسخ الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جعل الكثيرين من محبي ألعاب الهاتف يترقونها.
إطلاق لعبة بيس 2022 pes على الجوال
وقامت شركة konami الخاصة بالعديد من الألعاب ومن بينها لعبة بيس والتي تم تغيير اسمها إلى لعبة إي فوتبول اعتبارا من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تغيرات كبيرة في اللعبة في خطوة من الشركة إلى تطويرها وجعلها تعمل بأعلى كفاءة وذلك لمنافسة لعبة فيفا التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ورغم أن الإصدار الذي صدر في العام الماضي قد شهد بعض المشاكل والتي لم تنل على إعجاب المستخدمين إلا أن الشركة أعلنت بأن تلك النسخة سوف تعالج جميع الأخطاء.
وكان في شهر أبريل الماضي قد تم إطلاق اللعبة الخاصة بالكمبيوتر وبلاي ستيشن وإكس بوكس، ولكن صدر قرار بتأجيل الإصدار الخاص بالهواتف، ويرجع ذلك إلى السبب التي ذكرته الشركة وهو أنها قررت أن تطور اللعبة بشكل أفضل وبكفاءة أعلى، وهو ما أدى إلى احتياج المطورين إلى المزيد من الوقت، ولذلك جاء قرار التأجيل.
خطوات تحميل بيس eFootball pes 2022 mobile
وأخيرا بعد طول انتظار أعلنت شركة konami بأن اللعبة أصبحت متاحة الآن على الجوالات ويمكن تحميلها وبدء اللعب ومنافسة اللاعبين الآخرين، ولكي يتم تنزيلها بكل سهولة يجب إتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على المتجر الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمه (جوجل بلاي) لمستخدمي أندرويد، (أبل ستور) لمستخدمي أيفون.
- كتابة (eFootball 2022) في صندوق البحث.
- سوف تظهر أمامك اللعبة.
- قم بالضغط على “تحميل”.
- سوف يبدأ نزول اللعبة وتثبيتها على جوالك بشكل تلقائي.
- قم بتسجيل الدخول.
- تقوم بعد ذلك بتكوين فريقك وتبدأ المنافسة.
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