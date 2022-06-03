نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل ألعاب 2022 للاندرويد للكبار والصغار حول العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع الانتشار القوي للإنترنت والتكنولوجيا الحديثة عبر الهاتف المحمول، أصبح البحث عن أفضل ألعاب 2022 للاندرويد من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثيرون، إذ أن هناك في هذا الصدد من الألعاب التي تعتمد على الحرب والقتال، فضلا عن الألعاب الخاصة بال أكشن والمغامرات، غير ما يكون من ألعاب البنات من الطبخ والتلبيس، وغير ذلك كثير من فئات الألعاب الإلكترونية المختلفة التي يستمتع فيها اللاعب عبر الجوال.

أفضل ألعاب 2022 للاندرويد

من أبرز ألعاب الاندرويد 2022 الكثير من الألعاب المميزة، والتي منها ألعاب قتالية، وألعاب سباق، وأخرى ألعاب جماعية تعتمد على المغامرات والحركة للدفاع عن فريقك، ومن فئات الألعاب الأتي:

لعبة garena free fire التي تعتمد على المغامرات الحربية والقتال متعدد الأطراف حتى الفوز ببقاء اللاعب حيا وموت الأعداء.

كذلك لعبة Modern Combat 5 وهي من الألعاب المفضلة لدي محبي ألعاب الحركة وتحتاج إلى مهارات مختلفة.

وتتربع على القمة لعبة PUBG وهي من الألعاب الجماعية التي تمتلك مغامرات حربية متعددة عن طريق اكثر من 50 لاعب.

بينما Cover fire لعبة حركة تتمتع بميزة إمكانية اللعب بها دون اشتراط اتصال الهاتف بالإنترنت.

أما Mortal Kombat هي لعبة تعتمد على رسومات رائعة محاكاة للواقع تمكن اللاعب من تكوين فرق عالمية.

أفضل لعبة واقعية في العالم 2022

تعتبر الألعاب التي تعتمد على تقنية 3D من أفضل ألعاب 2022 للاندرويد والتي يكون منها لعبة Dead Effect وما تتميز به من كونها لعبة قتال الشجعان الذين يعملون على تكوين فريق للإنقاذ عن طريق استعمال كافة الأسلحة المطورة والخيالية، ويستطيع اللاعب في هذه اللعبة الدخول في الواقع عن طريق ما تحتوي عليه اللعبة من مؤثرات جرافيك، وأصوات تزيد من الإحساس بال أكشن وواقعية اللعب.

ألعاب اندرويد للكبار

هناك الكثير من الألعاب التي يفضل أن تكون للكبار فقط ومن أبرزها:

لعبة Drak Legends من ألعاب الرعب من خلال بيئة مليئة بالخوف ومصاصين الدماء، وكم من الفياضات محاطة برسومات محاكاة الواقع.

بينما لعبة Texas HoldEm Poker Deluxe من ألعاب البوكر.

تحتوي على عدد من طاولات اللعب يصل إلى 9 طاولة.

كما يكون بها رسومات دقيقة تعمل في صدد تهيئة المناخ المناسب للعب.

My Forged Wedding وهي من الألعاب الرومانسية التي يتاح اللعب فيها للكبار فقط مما تحمله من رسومات تعمل على إدخالك في عالم من العاطفة القوية.

ألعاب حرب 2022

كما يوجد أيضا عدد من ألعاب الحرب التي تعتبر محاكاة الواقع ومحببة بالنسبة إلى الكثيرون والتي يكون منها لعبة فري فاير وما تعتمد علليه من الحرب والقتال في جزيرة تحمل مجموعة من الأعداء، وعلى اللاعب في هذا الصدد عبر استعمال كافة أدوات الحرب القضاء على هؤلاء الأعداء والبقاء على قيد الحياة.