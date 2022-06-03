طريقة تحميل GTA Vice City 2 جراند ثيفت اوتو فايس سيتي للاندرويد وايفون

GTA Vice City جراند ثيفت اوتو فايس سيتي اللعبة الأشهر عالميا في عالم العاب جاتا حيث استطاع هذا الجزء من السلسة تحقيق رقم مبيعات قياسي في تاريخ السلسة تجاوز حاجز المليار دولار أمريكي لتجعلها في المرتبة الثانية في قائمة أعلي الألعاب مبيعا في العالم ويعتبر هذا الجزء هوا التاسع في سلسلة جاتا وقد سبقة gta 5 جراند ثيفت اوتو سان اندرياس وجاتا ليبرتي سيتي ستورز وتعتبر جزء من سللطسلة جاتا الجديدة ذاتريلوجي الذي تضم ثلاثة من أشهر أجزاء اللعبة والعبة من تطوير ونشر شركة ؤوكستار الأمريكية التي تعتمد في أجزاء اللعبة الرئيسية علي حرب العصابات والمافيا الأمريكية في أواخر القرن الماضر ونستعرض الان أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل اللعبة علي أجهزة اندرويد وايفون.

طريقة لعب جراند ثيفت اوتو فايس سيتي:

تدور أحداث اللعبة في ثمانينيات القرن الماضي وتحديداً عام 1986 في أمريكا داخل مدينة فايس سيتي. و مدينة فايس سيتي هي مدينة افتراضية بنيت على شاكلة مدينة ميامي الأمريكية.

بطل اللعبة هو قاتل مأجور يعمل لدى المافيا يدعى Tommy Vercetti، والذي تنجح الشرطة في القبض عليه أثناء قيامه بصفقة مخدرات فاشلة. يخرج تومي من السجن ويسعى لتكوين إمبراطورية إجرامية يكون هو حاكمها ليتمكن لاحقاً من الانتقام ممن تسببوا في حبسه من المسئولين. في سبيل تحقيق ذلك تقوم أنت كلاعب بمساعدة تومي لتنفيذ المهمات المختلفة في أنحاء مدينة فايس سيتي، والتي سيتعرض خلالها لبعض الفخاخ والمكائد والخيانات.

مميزات لعبة GTA Vice City:

الجرافيكس المطورة عالية الدقة لمزيد من المتعة والإثارة

أيضا مجسمات الشخصيات ثلاثية الأبعاد محسنة الألوان والإضاءة

أهداف التصويب وإطلاق النار أكثر دقة وتطوراً

كذلك عدد لا نهائي من ساعات اللعب المتجدد

مدمج باللعبة خاصية تأثير التلامس

إمكانية توصيل اللعبة بأجهزة خارجية عن طريق MoGa wireless Game controller و USB Gamepads.

يمكن التحكم في إعدادات الجرافيكس

إمكانية التحكم في إعدادات واستراتيجيات اللعب حسب الرغبة

اللعبة متاحة لجميع الأجهزة المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو

طريقة تحميل GTA Vice City