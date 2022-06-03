طريقة شحن شدات ببجي عن طريق محفظة فودافون كاش أو أي محفظة إلكترونية

محبي لعبة ببجي قد يعاني الكثير منهم من عدم امتلاك وسيلة دفع لشحن شدات ببجي إلى حسابهم، ولذلك يوفر الموقع الخاص بشحن شدات ببجي عدة طرق يمكن من خلالها شحن حساباتهم، وأحد هذه الطرق هي بوسائل مساعدة من خدمة فودافون كاش أو أي محفظة إلكترونية تابعى لأي شركة محمول أخرى، أو حتى المحفظة البنكية التابعة للبنوك، حيث يمكن الدفع من خلالها بطريقة مبسطة جدا ستحصل على أي عدد شدات ببجي تريده.

طريقة إنشاء محفظة إلكترونية

في البداية يجب أن تقوم بإنشاء المحفظة الإلكترونية الخاصة بحسابك، وهذا يتم من خلال التوجه إلى أقرب فرع للشركة التابع لها خط المحمول الخاص بك على أن تكون الخطوات والمتطلبات كالآتي:

يجب أن يكون الخط الخاص بك مسجل باسمك في شركة الإتصالات أو في العموم. يمكنك التوجه إلى شركة المحمول الخاصة بك، كما يمكنك التوجه لأقرب بنك بالقرب منك. اطلب من الموظف المختص فتح محفظة إلكترونية على الرقم الخاص بك. بعد إنهاء التعاقد على الخدمة، يجب إيداع الأموال في حسابك لاستخدامها في شحن شدات ببجي

شحن شدات ببجي من خلال فودافون كاش

بعد أن تضع في حسابك المبلغ الذي تنوي الشحن به اتبع الخطوات التالية مع ملاحظة أن الشرح خاص لمستخدمي خدمة فودافون كاش وسيتم تقديم طرق مختلفة لوسائل دفع أخرى خاصة بالشركات الأخرى:

قم بإدخال الكود *9# ثم اختار رقم 3 وهو خاص بخدمة الدفع اون لاين. ستظهر لك نافذة بتحيد المبلغ الذي تنوي أن تقوم بدفعه وهنا يجب إدخال المبلغ برقم زيادة وذلك لضمان نجاح العملية حيث يمكن أن يتم خصم نسبة أو عمولة خاصة بالبنك الوسيط بسبب سعر الصرف في حالة الدفع بالعملة الأجنبية. سيتم خصم 5 جنيه مصاريف الخدمة مع ملاحظة أن الخدمة تكون مجانية في بعض الوقت. ادخل الرقم السري الذي قمت بإنشاءه وقت تجهيز المحفظة والتعاقد عليها. سيظهر لك رقم بطاقة يتم استخدامها لمرة واحدة، كم سيتم إرسال تفاصيلها على هاتفك لتحتفظ بها.

شحن شدات ببجي