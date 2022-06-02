Infinix note 12 G96 إصدار جديد آخر لهواتف انفينكس | أهم المميزات والسعر

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Infinix Note 12 G96 إصدار آخر جديد ومتميز ينضم إلي مجموعة هواتف شركة انفينكس الذكية لهذا العام. حيث أطلقت الشركة مؤخراً مجموعة جديدة من الهواتف الذكية ضمن عائلة الـNote 12 والتي شملت هواتف جديدة ومميزة. تتمثل تلك الأجهزة الجديدة في هواتف : Infinix note 12 G88 ، Infinix note 12 G96 والذان يقدمان مواصفات ومميزات متشابهة إلي حد كبير مع بعض الاختلافات كما في المعالج. بالإضافة إلي وجود هواتف أخري مثل Infinix Note 12 Vip والذي يعتبر من أقوي هواتف الشركة مؤخراً. تأتي تلك السلسلة خليفة لهواتف الشركة السابقة ضمن عائلة الـNote 11 مثل Infinix note 11. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Infinix note 12 G96 الجديد. مواصفات هاتف Infinix note 12 G96 : أولاً وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 185 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات ظهر مصنوع من البلاستيك ، مع إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

أيضاً يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

كذلك يوجد بالهاتف مدخل خاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع AMOLED ، تتوفر بدقة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

، تتوفر بدقة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌ الشاشة أيضاً تتوفر مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 393 بكسل لكل إنش.‌

كما أن الشاشة تتوفر مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز.‌

تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد العرض 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

الهاتف يتوفر مع دعم واجهة مستخدم انفينكس الجديدة والخاصة XOS 10.6 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 12 .‌

.‌ كما يأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G96 ، والذي يقدم تكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌

نواتي المعالج الأقوي تأتي من نوع Cortex-A76 ، وتعملان بتردد يصل إلي 2.05 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لأنوية المعالج الستة المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن التردد يقل ليصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم وجود وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة ARM مع معالج Mali-G57 MC2 .‌

.‌ الهاتف متوفر في إصدارين من مساحة التخزين وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً. كاميرا هاتف Infinix note 12 G96 : ‌الهاتف يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل ، تتوفر بدعم التصوير بجودة FHD وبدقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يتوفر الهاتف أيضاً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي من نوع QVGA ، لتحسين تجربة تصوير الفيديوهات ومعالجة الصور.

، لتحسين تجربة تصوير الفيديوهات ومعالجة الصور. يتوفر الهاتف بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ2K وبدقة 1440 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش رباعي من نوع ليد ، مع توافر الكاميرات بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama. مواصفات أخري للهاتف : يأتي هاتف Infinix note 12 G96 مع سماعات ستيريو ثنائية ، والتي توفر تجربة صوتية أفضل.‌

مع سماعات ستيريو ثنائية ، والتي توفر تجربة صوتية أفضل.‌ يأتي الهاتف أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي لإتاحة تركيب سماعات الأذن.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

كما يتوفر أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

توجد بصمة الهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

الهاتف كذلك يتوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات فقط من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والأبيض. سعر هاتف Infinix note 12 G96 : ‌من المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف بحوالي 210 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 3950 جنية مصري. عمر شويل - جدة Infinix note 12 G96 إصدار جديد آخر لهواتف انفينكس | أهم المميزات والسعر - ثقفني

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