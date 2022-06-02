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عمر شويل - جدة طريقة الربح من جوجل من عمل ساعة واحدة فقط يومياُ بدون رأس مال، إذا كنت تبحث عن طرق شرعية ومضمونة لكسب المال وأنت في منزلك تجلس أمام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، فقد يتحقق ذلك بالفعل من خلال القيام بقليل من العمل والابتكار يومياً وبدون تعقيدات أو مجهود كبير، حيث يمكنك زيادة الدخل الشهري الخاص بك من خلال العمل من المنزل لمدة ساعة واحدة يوميا، وذلك من خلال الاستعانة بمحرك البحث جوجل ومواقع الخدمات مثل فايفر ومستقل وغيرهما من مواقع الربح المضمون من الانترنت.

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الخطوة الأولى في طريقتنا اليوم لتحقيق ربح من الانترنت هي التوجه بكل بساطة إلى محرك بحث جوجل، كل ما عليك هو كتابة في أيقونة البحث ( خدمات تنظيف في ) ثم كتابة الدولة التي تعيش بها، فهناك الكثير من المواقع في جميع أنحاء الوطن العربي تقوم بتقديم خدمات مثل تنظيف المنازل ومواقع أخرى تقدم خدمات إبادة الحشرات، كما أنه لا يشترط خدمات تنظيف بل خدمة يتم تقديمها عبر مواقع، على سبيل المثال يتم كتابتها بهذه الصيغة (inurl:https://- تنظيف في مصر أو السعودية وهكذا).

الخطوة الثانية في رحلتنا للربح من جوجل هي النقر على أيقونة البحث، وهذه الصيغة تعني أن يقوم جوجل بفتح المواقع الخاصة بخدمات التنظيف في الدولة التي قمت باختيارها، والتي تحمل في نفس الوقت رابط بدون https أي أنه يحمل http فقط. الفارق بينهما أن الذي ينتهي ب S يعني أن هذا الموقع به SSL وهي شهادة أمان، لذا فسوف يظهر لك أثناء البحث جميع المواقع الخاصة بالتنظيف ولا تحتوي على شهادة أمان.

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عليك الآن القيام بأحد أمرين الأول مجاني ولكن يجب تعلمه والثاني بقيمة 5 دولار، الأمر الأول هو تعلُم تنفيذ شهادة SSL للمواقع وهي سهلة جداً، والثاني هو التوجه إلى موقع Fiverr أو مستقل أو غيرها من مواقع الخدمات المعروفة ثم يتم إنشاء حساب به، ثم يتم البحث في موقع Fiverr عن Install SSL والنقر على زر البحث، حيث يتم عرض جميع الأشخاص الذي يمكنهم تنفيذ شهادة SSL على موقع Fiverr مع العلم أن سعر الخدمة في هذا الموقع 5 دولار فقط.

بعد تعلُم أو شراء الخدمة يتم التوجه مرة أخرى إلى المواقع الخاصة بالتنظيف على سبيل المثال والتي لا تحتوي على شهادة الأمان، ثم مخاطبة هذه المواقع عن طريق الفيسبوك أو البريد الإلكتروني، واخطارهم أنه موقع مميز تقوم بمتابعته ولكنه لا يقوم بتثبيت شهادة SSL، مع عرض إمكانية تقديم هذه الخدمة لهم لزيادة ثقة العملاء بهم وعرض المقابل المادي، حيث يمكنك بهه الطريقة الربح من جوجل من عمل ساعة واحدة فقط يومياُ ويمكنك تطبيق هذه الفكرة على الكثير من المواقع.