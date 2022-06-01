نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إلغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها في الفيس بوك facebook وخطوات الغاء الطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء طلبات الصداقة هو أحد الأمور التي يبحث عنها مستخدمي الفيس بوك، حيث قد يقوم المستخدم بإرسال عدد كبير من طلبات الصداقة إلى الآخرين، وقد تظل معلقة لديهم، وهذا يجعل عملية إرسال طلب صداقه الآخر صعب، وفيما يلي سوف نذكر أكثر من طريقة مختلفة تساعد في إلغاء طلبات الصداقة التي قمت بإرسالها في الفيس بوك.

خطوات إلغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها

تستطيع إلغاء طلبات الصداقة التي قمت بإرسالها من خلال إتباع الخطوات التالية وهي.

فتح موقع فيس بوك.

قم بتسجيل الدخول بواسطة استخدام الرقم السري واسم الإيميل الخاص بك.

يتم الضغط على شعار طلبات الصداقة المرسلة إليك.

ثم قم باختيار البحث عن اصدقاء.

سوف تذهب مباشرة إلى صفحة الطلبات التي حصلت عليها، وللذهاب الطلبات الصداقة المرسلة اضغط على عرض طلبات الصداقة التي ارسلتها.

سوف تفتح قائمة طلبات الصداقة التي ارسلتها قم بحذف ما تريد.

رابط إلغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها في الفيس بوك

يمكنك الغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها في الفيس بوك مرة واحدة سوء باستخدام جهاز الاندرويد أو الكمبيوتر آو جهاز آيفون وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى طلبات الصداقة المعلقة، كما يمكنك الدخول على رابط الغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها على الفيس بوك والتعرف على الخطوات بالتفصيل من خلال مركز مساعدة فيسبوك.

طريقة أخري بسيطة لالغاء طلبات الصداقة

يوجد طريقة أخري تساعدك في حذف عدد طلبات الصداقة وهي، فتح الصفحة الشخصية لمن أرسلت له طلب صداقة ثم الضغط على كلمة إلغاء طلب الصداقة، وبالرغم من أنها بسيطة فإن البعض يعتقدوا بأنها صعبة.

نصائح قبل إلغاء طلبات الصداقة المرسلة

الكثير من الأشخاص التي تستخدم الفيس بوك تعتقد بأنه عند الضغط على مسح طلبات الصداقة سوف يتم حذفها نهائي، ولكن هذا غير صحيح، حيث انك عندما تفتح الصفحة سوف تحتاج إلى الضغط على رابط او أداء أخري ومن خلالها سوف يتعرض هاتفك إلى الاختراق، لذلك يفضل أن تقوم بالطريقة السابقة من أجل حماية هاتفك من الاختراق وحماية بياناتك الشخصية.

قدمنا لكم طريقة إلغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها إلى الآخرين، والتي قد تمنعك من إرسال طلبات صداقة اخري بحرية، كما قدمنا الخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من حذف الطلبات، بالإضافة إلى أهم النصائح التي يجب أن يعلمها المستخدم قبل حدف كل طلبات الصداقة، وقد يتعرض هاتفك للاختراق ولهذا يفضل استخدام الطريقة البسيطة وهي من خلال فتح الصفحة الشخصية لمن قمت بإرسال طلب إليه والضغط على كلمة إلغاء طلب الصداقة.