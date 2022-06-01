انتبه.. واتساب يتوقف عن العمل نهائياً قبل نهاية 2022 على تلك الهواتف

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp الشهير عن تغيرات هامة بشأن الحد الأدنى من متطلبات العمل مع الهواتف الذكية المتوفقة، حيث أن تطبيق الدردشة الفورية لن يدعم أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 أو iOS 11 وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر 2022، حيث توالت التحذيرات خلال الفترة الأخيرة من أجل إعلام جميع مستخدمي التطبيق بالتغيرات الجديدة التي سوف يُجريها على الحد الأدنى لمتطلبات العمل على هواتف آيفون، حيث يجب على هؤلاء المستخدمين تغير هواتفهم قبل شهر أكتوبر القادم.

واتساب يتوقف عن العمل على تلك الأجهزة

من جانبه أشار موقع “arynews” أن موقع “WaBetaInfo” المتخصص في رصد مزايا وأخبار تطبيق WhatsApp، أن مستند دعم التطبيق الجديد ينص على أنه سوف يتعين على مستخدمي آيفون الترقية إلى اصدار iOS 12 أو تحديث إصدار أحدث لمواصلة استخدام التطبيق والحصول على خدمة المراسلة على أجهزتهم خلال الفترة القادمة، وذلك أن طرازات آيفون القديمة مثل iPhone 5 و iPhone 5c التي أصدرتها شركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية الأمريكية في 2022، حيث لم يتمكن من تشغيل التطبيق اعتباراً من شهر أكتوبر 2022.

وأوضح موقع “WABetaInfo” أنه لن يتمكن مستخدمي تطبيق واتساب على هواتف iPhone 5s أو iPhone 6 والتي تعمل بنظام التشغيل iOS 10، والذي تم إصداره في شهر سبتمبر 2016 من استخدام التطبيق بعد 24 أكتوبر، ولكن يجب الترقية إلى آخر تحديث iOS المتاح على تلك الهواتف، ونتيجة لذلك التغير لن تتمكن الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS 10 و iOS 11 من آبل بالشكل الصحيح والحصول على العديد من الميزات في شهر أكتوبر القادم.

لن يتمكن مستخدمي هواتف آيفون السابق ذكرها من الدخول غلى تطبيق متجر “أب ستور” وتحميل تطبيق واتساب مرة ثانية، أما بالنسبة لهواتف أندرويد تنص تعليمات التطبيق أنه سوف يتمكن مستخدميه بالعديد من المزايا التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، بينما سيتمكن مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام بنظام iOS 12 وكذلك، والإصدارات الأحدث الاستمتاع بمزايا الخدمة، ويجب على المستخدمين القيام بالتحديث من أجل الحصول على العديد من مزايا التطبيق الجديدة والتي يحرص دائماً على إطلاقها لمستخدميه في المستقبل.