نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي كافة أنواع الهواتف بعد طول انتظار لشهور في تحديث إي فوتبول بيس . يأتي تحديث eFootball v1.0.0.2022 بعد أن صرحت كونامي بقولها نود أن نعلم كافة عشاق الساحرة المستديرة . بأن تحميل eFootball v1.0.0.2022 متاحاً لكافة أنواع الأجهزة المختلفة بجانب هواتف أند رويد و أيفون . كما نود أن نعتذر عن تأجيل موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 لأكثر من مرة . وذلك بسبب التطويرات الشاملة المضافة علي eFootball 2022 mobile . كذلك بجانب تصريحات أخري عن النسخة الجديدة والتي سنتعرف عليها في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” . وما هي طريقة تحميل eFootball v1.0.0 علي الهواتف المختلفة .

رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 لكافة الأجهزة

تحديث eFootball v1.0.0.2022 الذي دام طويلاً من شركة كونامي أخيراً يتم طرحه علي كافة المتاجر الرسمية . كما أشارت الشركة بأن إصدار eFootball 2022 Premium Player Back سوف يتم إيقافه . كذلك صرحت بأن استرداد أموال تلك النسخة سوف ترد بشكل تلقائي . وذلك لأنها تحتوي علي عناصر لا يمكن استخدامها في اللعب . كما بجانب قولها عن تحميل eFootball v1.0.0.2022 بأنه تم العمل . بجد لكي ما تطرح إي فوتبول بيس 2022 بشكل يجعل جلب المحتوي الجديد . لنسخة eFootball 2022 mobile ألأجدد والأروع . كما أشارت Konami بأنه تم وضع تقنية بوضع جديد يمكنك من خلاله تقوية الفريق الخاص بك . كذلك تم دعم كافة أنواع الهواتف المحمولة لكي ما يتاح تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile . بشكل سلس ولتلك الأسباب المشار لها . قالت كونامي أننا كنا نؤجل طرح eFootball Pes لأكثر من مرة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 .

رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0

موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 الذي كان مقرراً منذ نوفمبر من العام الماضي وتم تأجيله لأكثر من مرة . كما تم الفصح في وقت سابق عن eFootball 2022 download ستكون متاحة يوم 14 أبريل من هذا العام . كذلك بعد أن تم الانتهاء بشكل كبير من تحديث eFootball v1.0.0.2022 . ووفقاً للمعلومات المتداولة علي مواقع البحث المختلفة فأنه سيكون متاحاً تثبيت إي فوتبول بيس علي الهواتف والأجهزة عبر المتاجر الرسمية . يوم 2 من شهر يونيو الحالي وفي السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 .

خطوات طريقة eFootball 2022 download

رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في الموعد الذي أشرنا له في السطور السابقة وفقاً للمعلومات المتداولة يتم . تحميل لعبة eFootball v1.0.0 عبر الخطوات التالية :-

وفقاً لنوع الهاتف الخاص بك يتم تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد وأبل ستور لهواتف أيفون . كما بعد تسجيل الدخول علي المتجر أبحث عبر مربع البحث عن نسخة eFootball v1.0.0.2022 . ربما يكون هناك سعر معلن عن ثمن نسخة eFootball 2022 mobile الجديدة يجب دفعه ببطاقة الائتمان . كذلك بعد القيام بدفع ثمن إي فوتبول بيس 2022 الجديدة يظهر مربع تحميل eFootball v1.0.0.2022 أضغط عليه . كما أن المستخدمين القدامي للعبة eFootball Pes كل ما عليهم هو الضغط علي زر تحديث eFootball v1.0.0.2022 تلك هي خطوات تحديث وتثبيت eFootball v1.0.0 التي ستكون متاحة من يوم 2 يونيو وفقاً للمعلومات المتداولة . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي المميزات المضافة في نسخة eFootball v1.0.0 .

مميزات تحديث eFootball v1.0.0.2022

بعد أن تكون رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 متاحة علي المتاجر وتثبيتها علي هاتفك ستلاحظ الآتي :-

تم تطوير اللعبة بشكل كبير في ألجرافيك الخاص برسوميات اللعبة بشكل أفضل .

كما بعد حصولك علي تحميل eFootball v1.0.0.2022 ربما تحتوي علي ثلاث مستويات باللعب . ربما تكون بشكل أصعب مما سبق في المنافسات الخاصة بالنسخة القديمة .

ربما تحتوي علي ثلاث مستويات باللعب . ربما تكون بشكل أصعب مما سبق في المنافسات الخاصة بالنسخة القديمة . كذلك بجانب إمكانية شراء وتبادل كافة اللاعبين في نسخة eFootball 2022 mobile الجديدة . ولكن يجب عليك الحصول علي عدد مليون ومائة من عملات GP لنجاح عملية الشراء والتبديل .

الجديدة . ولكن يجب عليك الحصول علي عدد مليون ومائة من عملات GP لنجاح عملية الشراء والتبديل . كما تتمتع النسخة الجديدة بعد تحديث eFootball v1.0.0.2022 بالتعليق العربي داخلها كذلك سيطرح داخل اللعبة . الحصول علي Coins كالعتاد في السنخة السابقة .

بالتعليق العربي داخلها كذلك سيطرح داخل اللعبة . الحصول علي Coins كالعتاد في السنخة السابقة . أيضاً وفقاً لما يتم تداوله بأن شعار eFootball Pes 2022 تم تغييره بشكل جديد ليكون بديلاً عن النسخة السابقة .

كذلك تأتي النسخة الجديدة eFootball v1.0.0 بشكل ملاعب أفضل وشكل لاعبين أشبه بالحقيقيين وذلك بفضل رسوميات . عالية الوضوح بشكل أفضل مما سبق .

وفيما يخص متطلبات نسخة eFootball v1.0.0 الجديدة للهواتف نتعرف عليها في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

متطلبات تثبيت لعبة eFootball v1.0.0

رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في موعدها المشار له سابقاً يجب توفير المتطلبات الآتية :-

لكافة هواتف أند رويد وهواتف أيفون يجب توفير مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 2GB . كما أن تحميل eFootball v1.0.0.2022 بتوافر مساحة رامات 4GB بتوافر أطارات متوافقة مع النسخة بعدد 6 أطار . بالنسبة لهواتف أند رويد يجب أن يتوافر بالهاتف تقنية المعالج Snap Dragon 720 أو أعلي من ذلك . كذلك بجانب توافر هاتف بمعالج رسومي مع نظام تشغيل اند رويد بنظام 9 وأعلي من ذلك . وفيما يخص هواتف أيفون بكافة فئاتها يجب أن تحتوي علي نظام تشغيل IOS . تلك هي متطلبات نسخة eFootball v1.0.0 عبر سطور مقال موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في الموعد المشار له في مقال اليوم من “موقع ثقفني” وتأتي نسخة . eFootball v1.0.0 متوافقة مع كافة الهواتف الذكية وباقي الأجهزة المختلفة بعد أن طال أنتظار تحديث eFootball v1.0.0.2022 .