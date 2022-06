رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile

عمر شويل - جدة رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي كافة أنواع الهواتف بعد طول انتظار لشهور في تحديث إي فوتبول بيس . يأتي تحديث eFootball v1.0.0.2022 بعد أن صرحت كونامي بقولها نود أن نعلم كافة عشاق الساحرة المستديرة . بأن تحميل eFootball v1.0.0.2022 متاحاً لكافة أنواع الأجهزة المختلفة بجانب هواتف أند رويد و أيفون . كما نود أن نعتذر عن تأجيل موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 لأكثر من مرة . وذلك بسبب التطويرات الشاملة المضافة علي eFootball 2022 mobile . كذلك بجانب تصريحات أخري عن النسخة الجديدة والتي سنتعرف عليها في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” . وما هي طريقة تحميل eFootball v1.0.0 علي الهواتف المختلفة .

تحديث eFootball v1.0.0.2022 الذي دام طويلاً من شركة كونامي أخيراً يتم طرحه علي كافة المتاجر الرسمية . كما أشارت الشركة بأن إصدار eFootball 2022 Premium Player Back سوف يتم إيقافه . كذلك صرحت بأن استرداد أموال تلك النسخة سوف ترد بشكل تلقائي . وذلك لأنها تحتوي علي عناصر لا يمكن استخدامها في اللعب . كما بجانب قولها عن تحميل eFootball v1.0.0.2022 بأنه تم العمل . بجد لكي ما تطرح إي فوتبول بيس 2022 بشكل يجعل جلب المحتوي الجديد . لنسخة eFootball 2022 mobile ألأجدد والأروع . كما أشارت Konami بأنه تم وضع تقنية بوضع جديد يمكنك من خلاله تقوية الفريق الخاص بك . كذلك تم دعم كافة أنواع الهواتف المحمولة لكي ما يتاح تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile . بشكل سلس ولتلك الأسباب المشار لها . قالت كونامي أننا كنا نؤجل طرح eFootball Pes لأكثر من مرة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 .

موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 الذي كان مقرراً منذ نوفمبر من العام الماضي وتم تأجيله لأكثر من مرة . كما تم الفصح في وقت سابق عن eFootball 2022 download ستكون متاحة يوم 14 أبريل من هذا العام . كذلك بعد أن تم الانتهاء بشكل كبير من تحديث eFootball v1.0.0.2022 . ووفقاً للمعلومات المتداولة علي مواقع البحث المختلفة فأنه سيكون متاحاً تثبيت إي فوتبول بيس علي الهواتف والأجهزة عبر المتاجر الرسمية . يوم 2 من شهر يونيو الحالي وفي السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 .

رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في الموعد الذي أشرنا له في السطور السابقة وفقاً للمعلومات المتداولة يتم . تحميل لعبة eFootball v1.0.0 عبر الخطوات التالية :-

بعد أن تكون رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 متاحة علي المتاجر وتثبيتها علي هاتفك ستلاحظ الآتي :-

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)