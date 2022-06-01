نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 mobile في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 علي كافة أنواع الهواتف بعد طول انتظار لشهور في تحديث إي فوتبول بيس . يأتي تحديث eFootball v1.0.0.2022 بعد أن صرحت كونامي بقولها نود أن نعلم كافة عشاق الساحرة المستديرة . بأن تحميل eFootball v1.0.0.2022 متاحاً لكافة أنواع الأجهزة المختلفة بجانب هواتف أند رويد و أيفون . كما نود أن نعتذر عن تأجيل موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 لأكثر من مرة . وذلك بسبب التطويرات الشاملة المضافة علي eFootball 2022 mobile . كذلك بجانب تصريحات أخري عن النسخة الجديدة والتي سنتعرف عليها في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” . وما هي طريقة تحميل eFootball v1.0.0 علي الهواتف المختلفة .
رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 لكافة الأجهزة
تحديث eFootball v1.0.0.2022 الذي دام طويلاً من شركة كونامي أخيراً يتم طرحه علي كافة المتاجر الرسمية . كما أشارت الشركة بأن إصدار eFootball 2022 Premium Player Back سوف يتم إيقافه . كذلك صرحت بأن استرداد أموال تلك النسخة سوف ترد بشكل تلقائي . وذلك لأنها تحتوي علي عناصر لا يمكن استخدامها في اللعب . كما بجانب قولها عن تحميل eFootball v1.0.0.2022 بأنه تم العمل . بجد لكي ما تطرح إي فوتبول بيس 2022 بشكل يجعل جلب المحتوي الجديد . لنسخة eFootball 2022 mobile ألأجدد والأروع . كما أشارت Konami بأنه تم وضع تقنية بوضع جديد يمكنك من خلاله تقوية الفريق الخاص بك . كذلك تم دعم كافة أنواع الهواتف المحمولة لكي ما يتاح تثبيت eFootball v1.0.0.2022 mobile . بشكل سلس ولتلك الأسباب المشار لها . قالت كونامي أننا كنا نؤجل طرح eFootball Pes لأكثر من مرة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 .
رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0
موعد نزول eFootball v1.0.0.2022 الذي كان مقرراً منذ نوفمبر من العام الماضي وتم تأجيله لأكثر من مرة . كما تم الفصح في وقت سابق عن eFootball 2022 download ستكون متاحة يوم 14 أبريل من هذا العام . كذلك بعد أن تم الانتهاء بشكل كبير من تحديث eFootball v1.0.0.2022 . ووفقاً للمعلومات المتداولة علي مواقع البحث المختلفة فأنه سيكون متاحاً تثبيت إي فوتبول بيس علي الهواتف والأجهزة عبر المتاجر الرسمية . يوم 2 من شهر يونيو الحالي وفي السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات تحميل eFootball v1.0.0.2022 .
خطوات طريقة eFootball 2022 download
رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في الموعد الذي أشرنا له في السطور السابقة وفقاً للمعلومات المتداولة يتم . تحميل لعبة eFootball v1.0.0 عبر الخطوات التالية :-
- وفقاً لنوع الهاتف الخاص بك يتم تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد وأبل ستور لهواتف أيفون .
- كما بعد تسجيل الدخول علي المتجر أبحث عبر مربع البحث عن نسخة eFootball v1.0.0.2022 .
- ربما يكون هناك سعر معلن عن ثمن نسخة eFootball 2022 mobile الجديدة يجب دفعه ببطاقة الائتمان .
- كذلك بعد القيام بدفع ثمن إي فوتبول بيس 2022 الجديدة يظهر مربع تحميل eFootball v1.0.0.2022 أضغط عليه .
- كما أن المستخدمين القدامي للعبة eFootball Pes كل ما عليهم هو الضغط علي زر تحديث eFootball v1.0.0.2022
- تلك هي خطوات تحديث وتثبيت eFootball v1.0.0 التي ستكون متاحة من يوم 2 يونيو وفقاً للمعلومات المتداولة .
- وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي المميزات المضافة في نسخة eFootball v1.0.0 .
مميزات تحديث eFootball v1.0.0.2022
بعد أن تكون رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 متاحة علي المتاجر وتثبيتها علي هاتفك ستلاحظ الآتي :-
- تم تطوير اللعبة بشكل كبير في ألجرافيك الخاص برسوميات اللعبة بشكل أفضل .
- كما بعد حصولك علي تحميل eFootball v1.0.0.2022 ربما تحتوي علي ثلاث مستويات باللعب . ربما تكون بشكل أصعب مما سبق في المنافسات الخاصة بالنسخة القديمة .
- كذلك بجانب إمكانية شراء وتبادل كافة اللاعبين في نسخة eFootball 2022 mobile الجديدة . ولكن يجب عليك الحصول علي عدد مليون ومائة من عملات GP لنجاح عملية الشراء والتبديل .
- كما تتمتع النسخة الجديدة بعد تحديث eFootball v1.0.0.2022 بالتعليق العربي داخلها كذلك سيطرح داخل اللعبة . الحصول علي Coins كالعتاد في السنخة السابقة .
- أيضاً وفقاً لما يتم تداوله بأن شعار eFootball Pes 2022 تم تغييره بشكل جديد ليكون بديلاً عن النسخة السابقة .
- كذلك تأتي النسخة الجديدة eFootball v1.0.0 بشكل ملاعب أفضل وشكل لاعبين أشبه بالحقيقيين وذلك بفضل رسوميات . عالية الوضوح بشكل أفضل مما سبق .
- وفيما يخص متطلبات نسخة eFootball v1.0.0 الجديدة للهواتف نتعرف عليها في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
— eFootball (@play_eFootball)
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV— eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
متطلبات تثبيت لعبة eFootball v1.0.0
رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في موعدها المشار له سابقاً يجب توفير المتطلبات الآتية :-
- لكافة هواتف أند رويد وهواتف أيفون يجب توفير مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 2GB .
- كما أن تحميل eFootball v1.0.0.2022 بتوافر مساحة رامات 4GB بتوافر أطارات متوافقة مع النسخة بعدد 6 أطار .
- بالنسبة لهواتف أند رويد يجب أن يتوافر بالهاتف تقنية المعالج Snap Dragon 720 أو أعلي من ذلك .
- كذلك بجانب توافر هاتف بمعالج رسومي مع نظام تشغيل اند رويد بنظام 9 وأعلي من ذلك .
- وفيما يخص هواتف أيفون بكافة فئاتها يجب أن تحتوي علي نظام تشغيل IOS .
- تلك هي متطلبات نسخة eFootball v1.0.0 عبر سطور مقال موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
رسمياً تثبيت لعبة eFootball v1.0.0 في الموعد المشار له في مقال اليوم من “موقع ثقفني” وتأتي نسخة . eFootball v1.0.0 متوافقة مع كافة الهواتف الذكية وباقي الأجهزة المختلفة بعد أن طال أنتظار تحديث eFootball v1.0.0.2022 .
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