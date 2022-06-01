الأن طريقه شحن شدات ببجي موبايل PUBG 2022 من الموقع الرسمي

تعد لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية الشهيرة حول العالم بالمعارك والمعسكرات والحروب، ويبدو أن تحديث 2022 هو من أفضل تحديثات لعبة ببجي الحالية، فلذلك يبحث الكثيرين عن تنزيل لعبة ببجي وعن كيفية تحميل شدات ببجي بطريقة آمنة وسهلة، وذلك لأنها تساعد في شراء الأسلحة والمعدات المستخدمة والملابس، وتحديث اللعبة بشكل مستمر، ليستمتع المحارب بالدخول إلى معارك جديدة للمحاربة والبقاء على قيد الحياة، وقد ظهرت الفترات الأخيرة طرق كثيرة لشحن الشدات وذلك لأهميتها خلال ممارسة اللعبة، وظهرت مواقع مزيفة في الفترة الأخيرة والتي تقوم بسرقة حسابات المستخدمين الخاصة والنصب عليهم، شحن شدات ببجي من الأمور المستخدمة لتطوير المستويات والحصول على مميزات اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

شحن الشدات من الموقع الرسمي يعد من أفضل وأضمن طرق شحنها دون الدخول في خلل مع أي مواقع مزيفة أو تعمل بالنصب، فتوجد بعض الخطوات وهى:

تقوم أولا بالشحن النقدي الإلكتروني للموقع.

الدخول على الموقع الرسمي من خلال الرابط المخصص لشحن شدات ببجي.

تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية، ثم تقوم باختيار الرمز الخاص بالدولة التي تتبعها.

ثم تقوم بتسجيل الكود الخاص بالدولة.

تقوم بتحديد عدد الشدات المراد استخدامها والمطلوبة.

تقوم بكتابة وإدخال الرقم الدولي ID الخاص بك، ثم تقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

تقوم بالضغط على كلمة شحن لتتم العملية الخاصة بك من شحن شدات ببجي.

مميزات شحن شدات ببجي

شحن الشدات يجعل المستخدم للعبة ببجي يحصل على الكثير من المميزات الوارد توافرها، وتكون المميزات هى: