Infinix note 12 G88 هاتف انفينكس الاقتصادي الجديد | مراجعة الهاتف والمواصفات

Infinix note 12 G88 هاتف جديد ومميز ينطلق إلي مجموعة الهواتف الفئة الاقتصادية من شركة انفينكس. حيث أعلنت الشركة عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها والتي تنضم لعائلة واحدة وهي عائلة الـNote 12. الجدير بالذكر أن تلك العائلة من هواتف الشركة تشهد استقبالاً كبيراً من بين هواتف الفئة الاقتصادية. وذلك لما تقدمه الشركة من مميزات ومواصفات مقبولة مع بعض التنازلات لتخفيض سعر الهاتف. وذلك كما شهدنا في الاصدارات السابقة مثل : Infinix Note 11 و Infinix note 11 pro. يأتي الهاتف بمعالج من شركة Media-Tek كما هو واضح في إسم الجهاز ، مع شاشة أموليد علي غير المعتاد في هواتف تلك الفئة. وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Infinix note 12 G88 الجديد.

مواصفات هاتف Infinix note 12 G88 :

‌أولاً وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 184.5 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Polycarbonate بالكامل ، مع وجود إطار حول جسم الهاتف من البلاستيك أيضاً.‌

يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف حتي 2 تيرا بايت.‌

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الماء والغبار.‌

يتوفر الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع AMOLED ، تأتي بجودة الـFHD+ مع دقة 1080×2400 مع كثافة بكسلات تصل إلي 393 بكسل لكل إنش.‌

لا تزال الشاشة تأتي بمعدل التحديث العادي 60 هيرتز.‌

أيضاً تأتي مساحة الشاشة المأخوذة من جسم الهاتف مقدرة بحوالي 92.0% من الهاتف.‌

أبعاد العرض الموجودة في شاشة الهاتف هي المعتادة في أغلب الهواتف 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1000 شمعة ، وبالتالي تعطي الشاشة وضوحاً أكبر للمحتوي في وجود الإضاءة العالية أو في أشعة الشمس.‌

يعمل الهاتف مع واجهة مستخدم انفينكس الخاصة XOS 10.6 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 11.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G88 ، والذي يوفر تكنولوجيا تصنيع بدقة 12 متر.‌

المعالج يعمل بنواتين من نوع Cortex-A75 ، مع تردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية متبقية أخري تتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن التردد يقل ليصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU الموجود في الهاتف فيأتي من شركة ARM ومن نوع Mali-G52 MC2.‌

أما عن ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف فتأتي في ثلاثة إصدارات وهم : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

كاميرا هاتف Infinix note 12 G88 :

‌كاميرا السيلفي الموجودة في الهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.‌

أما عن ظهر الهاتف فيأتي مع ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌

وبالنسبة للكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي من نوع QVGA ، لتحسين تجربة التصوير ومعالجة الصور بالهاتف.‌

تتميز الكاميرات بدعم خاصية الـHDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد رباعي بجانب الكاميرات.‌

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ2K مع دقة 1440 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

وكذلك التصوير بجودة الـFHD مع دقة 1080 بكسل.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Infinix note 12 G88 بسماعات ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة مميزة لصوتيات الهاتف.‌

كما يتميز أيضاً بتوافر مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية الـNFC ، وذلك علي حسب النسخ المتوفرة للهاتف في الأسواق المختلفة.‌

يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، الجيروسكوب ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع Li-poly تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان الخاصة وهم : الأسود ، الذهبي ، والأزرق.

سعر هاتف Infinix note 12 G88 :

‌150 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 2880 جنية مصري.‌

168 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 3120 جنية مصري.‌

194 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 3600 جنية مصري.

تلك هي الأسعار المتوقعة للهاتف بناءاً علي أسعار الهاتف في الأسواق الهندية ، مع إنتظار الإعلان عن أسعار الهاتف الرسمية في الأسواق العالمية والعربية قريباً.