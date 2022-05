نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انترنت مجاني هدية بطريقة مضمونة 100% لعملاء المصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة انترنت مجاني هدية بطريقة مضمونة 100% لعملاء المصرية للإتصالات أصحاب التليفون الأرضي، أعلنت شركة المصرية للإتصالات وي عن عرض جديد ضمن العروض التي تقدمها الشركة من حين لآخر للعملاء أصحاب التليفون الأرضي. حيث صرحت شركة المصرية للإتصالات لعملائها بشكل رسمي أن هناك فرصة للحصول على إنترنت مجاني لمدة ثلاث أيام، وذلك العرض يشمل كل شخص مشترك في خدمة التليفون الأرضي أو مشترك في خدمة الإنترنت المنزلي مع شركة المصرية للإتصالات.

انترنت مجاني المصرية للاتصالات 2022

إذا كنت من أصحاب التليفون الأرضي ومشترك في خدمة الانترنت المنزلي التابعة لشركة المصرية للإتصالات وي، فإن لديك الآن إمكانية الحصول على اتصال نت مجاني لمدة تصل إلى ثلاث أيام. هذا الأمر يتطلب من العميل خطوة واحدة فقط وهي شحن رصيد باقة الإنترنت من خلال تطبيق الشركة وهو تطبيق MY WE، حيث أقرت المصرية للإتصالات في إعلانها أنه عندما يقوم العميل بشحن رصيد WE Space في أي مكان عن طريق تطبيق MY WE، فإنه يحصل على نت مجاني حتى 10 جيجا على الإنترنت الأرضي الخاص به.

هذا العرض ساري لجميع عملاء WE Space وإمكانية الربح متاحة فقط عن طريق الشحن من خلال تطبيق MY WE، وذلك من خلال الكروت البنكية. الآن يمكنك الشحن بمبلغ لا يقل عن 150 جنيى والحصول على 5 جيجا بايت هدية، وعند الشحن بمبلغ 300 جنية أو أكثر يمكنك الحصول على 10 جيجا بايت هدية، ويستطيع عملاء WE Space الحصول على الهدايا المجانية مرة واحدة فقط خلال الشهر.

نت مجاني لأصحاب التليفون الأرضي

وإذا كنت من عملاء WE Space الذين لديهم أكثر من حساب للإنترنت الأرضي، فإنه يمكنك الإستفادة من هذا العرض على جميع الخطوط الخاصة بك على أن يستمر العرض المجاني لمدة ثلاث أيام، ولن يتم ترحيل عدد الجيجا بايتس الهدية في حالة عدم إستخدامها. وإذا لم تكن من عملاء المصرية للإتصالات الآن يمكنك الإشتراك في خدمة التليفون الأرضي والنت المنزلي والحصول على إنترنت مجاني لمدة ثلاث أيام، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على نت مجاني هدية لعملاء المصرية للإتصالات أصحاب التليفون الأرضي.