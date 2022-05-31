نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميا تحديث إي فوتبول 22 موبايل وهدايا بيس 2022 موبايل ومميزات تنزيل efootball 2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث إي فوتبول 22 موبايل ، انتهت رسميا أحداث النسخة الحالية من بيس 2021 على الجوالات المحمولة بجميع أنظمتها. كما أن جميع مستخدمي اللعبة الذين يتفوق عددهم 500 مليون حول العالم في حالة أنتظار وينتظرون تحميل بيس 2022 تعليق عربي في موعدها والتي تم تحديده مؤخرا من قبل شركة كونامي اليابانية. واليوم سوف نستعرض بالتفصيل موعد نزول بيس 2022 موبايل على جميع الأنظمة بشكل رسمي. وذلك بعد طرح عدة مواعيد سابقة ولكن لم يحالفنا الحظ التوقع الصحيح للموعد ولكن كان توقعا قريبا جدا. من الموعد الرسمي الذي طرحته كونامي منذ عدة أسبوعين. كما سنعرض لكم مزايا تنزيل efootball 2022 mobile كما سنتعرف سويا على هدايا بيس 2022 موبايل المقدمة في حالة اكتمال التحديث على الجوال. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

موعد تحديث إي فوتبول 22 موبايل

منذ يوم الأحد التاسع والعشرين مايو 2022 انتهت بشكل رسمي أحداث النسخة الحالية 2021. حيث دخلت اللعبة في صيانة مستمرة حتى الخميس المقبل والموافق الثاني من يونيو 2022. وهو اليوم التي سيتم فيه إمكانية تحميل إي فوتبول 2022 موبايل رسميا وذلك من خلال الخطوات التالية.

للهواتف الأندرويد يجب الدخول على متجر جوجل بلاي.

ثم البحث عن تنزيل efootball 2022 mobile .

. ظهور اللعبة أول نتيجة نظرا لشهرتها يجب النقر على اللعبة ثم الضغط على تثبيت.

وفي دقائق قليلة سوف يتم تحميل بيس 2022 تعليق عربي على الهاتف بشكل مجاني.

على الهاتف بشكل مجاني. أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين ليس عليهم إلا الدخول على النسخة الحالية وسوف يتم النقر على أستمرار حتى يتم تنزيل اللعبة بنجاح بدون بحث في جوجل بلاي.

هدايا بيس 2022 موبايل

سوف ينطلق تحديث إي فوتبول 22 موبايل يوم الخميس كما ذكرنا وذلك في الموعد الذي يتم فيه التحديثات الأسبوعية سابقا. وهو غالبا الثامنة صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية. وبعد نجاح عملية تنزيل efootball 2022 mobile. سوف يحصل المستخدم على عدة هدايا مميزة بعد التحديث مباشرة وهي 300 كوينز مجانية لتسجيل الدخول وفتحة مجانية من بكج أيكون مومنت الذي سيتم طرحه في هذا اليوم. حيث سيكون هناك بكج ايكون مومنت اسطوري وقوي جدا. كذلك عدد من عملة gp.

مزايا تحميل بيس 2022 تعليق عربي

بعد تحديث إي فوتبول 22 موبايل مباشرة سوف يتم الحصول على مميزات عديدة وكثيرة وهذه المميزات ستكون كالتالي.

تغيير كبير في جرافيك اللعبة.

نزول بطولة ماستر ليج من ثلاثة مستويات متوقعة وكل مستوي أصعب من الذي يسبقه.

كذلك بعد تحميل إي فوتبول 2022 موبايل سوف يتم نزول بكج من اللاعبين الذي يمكنك شراؤهم بالجي بي. مثال روبرت ليفاندوسكي سيكون لا يقل عن مليون ومائة من الجي بي. كذلك سيكون هناك لاعبون أخرون يمكنك شراؤهم.

سوف يتم نزول بكج من اللاعبين الذي يمكنك شراؤهم بالجي بي. مثال روبرت ليفاندوسكي سيكون لا يقل عن مليون ومائة من الجي بي. كذلك سيكون هناك لاعبون أخرون يمكنك شراؤهم. نذكرك أيضا بالحصول على كوينزات مجانية بعد تحميل بيس 2022 تعليق عربي . وإضافة رسميا التعليق العربي في اللعبة وسيكون بصوت فهد العتيبي.

. وإضافة رسميا التعليق العربي في اللعبة وسيكون بصوت فهد العتيبي. ترتيب مستخدمي اللعبة سوف يتم رجوعه مره أخرى إلى صفر.

تغيير شعار اللعبة وأسمها حيث سيتم حذف أسم بيس وإضافة تنزيل efootball 2022 mobile.

وبهذه المعلومات توصلنا إلى نهاية كيفية تحديث إي فوتبول 22 موبايل وماهي مميزات تنزيل efootball 2022 mobile كذلك هدايا بيس 2022 موبايل. التي سيتم تقديمها من كونامي لمحبي وعشاق اللعبة بعد التحديث مباشرة.