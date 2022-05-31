الآن.. طريقة تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5 Grand theft auto  الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

طريقة تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5 ، يبحث الشباب عن الألعاب الأكثر متعة وتسلية، ولكن عند سؤال ملايين من الأشخاص عن أفضل لعبة إلكترونية حديثة ممتعة وذات روح أكشن يؤكدون لعبة جراند ثفث أوتو 5، حيث تم إصدار النسخة الجديدة من اللعبة بعد تحديثها لتصبح في قائمة البحث عن أفضل ألعاب عام 2022، وأصبح الملايين يبحثون عنها بشكل يومي، فهي من الألعاب المسلية التي يمكنك تحميلها على جميع أجهزة الأندرويد والكمبيوتر بكل سهولة، واللعب في كل مكان بشكل مجاني، حيث تعتمد على ركوب السيارات ومواجهة أفراد العصابات والهروب من رجال الشرطة، ونظراً لزيادة البحث عنها، سوف نستعرض لكم طريقة تحميل لعبة جراند ثفث أوتو 5.

تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5

كان يمارس الشباب لعبة جراند ثفث أوتو 5 في نسختها القديمة على أجهزة البلاي ستيشن، ولكن بعد تحديثها أصبح من الممكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث يتيح للاعب الانطلاق بحرية في وسط شوارع منطقة أمريكية خيالية أنشأت اللعبة بها، وتسمح للاعب التجول في شوارع المنطقة والأحياء، وركوب السيارات وجني المال من خلال السرقة للهروب من الشرطة ومواجهة العصابات، ويمكنك تحميل اللعبة على هاتفك من خلال إتباع الآتي.

يتم كتابة اسم لعبة جراند ثفث أوتو 5 في محرك البحث الموجود في جوجل بلاي.

بمجرد الضغط على زر البحث سوف تظهر أمامك اللعبة.

يمكنك تشغيل اللعبة الأن.

اضغط على زر تشغيل اللعبة وقُم بكتابة البيانات المطلوبة للبدء في اللعب.

سوف يظهر أمامك ثلاث شخصيات قُم باختيار الشخصية المناسبة لك حتى يمكنك البدء في اللعب.

كيفية تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5 علي الكمبيوتر

بعد تحميل اللعبة يظهر أمامك ثلاث شخصيات وهم مايكل وفرانكلين وتريفور يمكنك خلال اللعبة التحول بين تلك الشخصيات واقتباس الشخصية المناسبة لك، ويتم التجول في الشوارع وسرقة السيارات والأموال من البنوك وحمل الأسلحة لمواجهة العصابات وقتلهم، ويتم الجري والهروب ومواجهة أفراد العصابات طوال اللعبة حتى يتم الارتقاء والوصول إلى المستوى الأعلى، ومواجهة التحديات، حتى يمكن للاعب الفوز بمكافآت وجوائز من اللعبة.