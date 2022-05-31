هذا هو موعد صدور لعبة بيس eFootball pes 2022 Mobile على الجوال مع التحديث الجديد

تعد من أكثر التساؤلات التي شهدها محرك البحث “جوجل” خلال الفترة الماضية هي موعد صدور لعبة بيس eFootball pes 2022 Mobile على الجوال وذلك بعد أن تأخر صدورها على المتاجر الخاصة بالهواتف، وذلك بعد أن قامت شركة كونامي konami بالإعلان عن تأجيل الإعلان الرسمي عن اللعبة والتي كان مقررا لها أن تصدر في بداية العام الجاري إلا أن الشركة المطورة قد أعلنت عن تأجيل ذلك بسبب الاهتمام بتطوير اللعبة بشكل أفضل من الإصدارات السابقة وهو ما أخذ وقت أطول للحصول على أعلى كفاءة.

موعد صدور لعبة بيس eFootball pes 2022 Mobile

ورغم أن شركة كونامي قد أعلنت عن صدور اللعبة على العديد من الأجهزة الإلكترونية في شهر أبريل الماضي إلا أن نسخة الجوال لم يتم صدورها بعد، وكانت الشركة قد أعلنت بان اللعبة متاحة لأجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن 4 و5 وإكس بوكس 1، ويمكن الحصول على اللعبة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لشركة كونامي، والذي يتيح اللعبة بشكل مجاني وذلك حتى يستطيع الجميع تحميلها وبدء اللعب بدون الحاجة إلى شراءها أو دفع مقابل مادي مثل الكثير من الألعاب الأخرى التي تطلب ذلك.

تنزيل لعبة بيس 2022 pes على الجوال

وكانت بعض التقارير التي صدرت في هذا الصدد قد أشارت إلى أن اللعبة سوف تكون متاحة على الجوالات بمختلف أنظمة التشغيل في بداية شهر يونيو وذلك يعني بأنها قد تكون متوفرة خلال أيام قليلة من الآن، بعد اقتراب شهر مايو من الانتهاء، ورغم أن لعبة بيس 2022 لم تصدر بعد إلا انه يمكن تحميل نسخة العام الماضي 2021 حتى الصدور الرسمي للعبة المنتظرة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر جوجل بلاي لنظام أندوريد.

الدخول على أبل ستور لنظام ios.

كتابة efootball 2021 في صندوق البحث.

سوف تظهر اللعبة أمامك.

تقوم بالضغط على تنزيل.

سوف تصبح اللعبة على جهازك.

تقوم بفتحها واختيار الفريق الخاص بك وبدء اللعب.

ويمكنك اللعب على الجوال بشكل فردي أو مع أصدقاءك أو من خلال اللعب إلكترونياً ومنافسة أشخاص آخرون ومحاولة تحقيق الفور.