شركة آبل Apple تعلن عن مميزات جديدة في جوال أيفون iPhone 14 Pro المنتظر

قبل أن يصدر بشكل رسمي حتى الآن أحدث إصدارات شركة آبل Apple التي تعد أفضل شركات الأجهزة الإلكترونية في العالم، تم الكشف عن بعض التفاصيل والمميزات في هاتف iPhone 14 Pro المرتقب والذي ينتظره الكثير من محبي منتجات آبل حول العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية من إصدارات أيفون والتي حققت انتشار واسع بسبب الجودة والمميزات التي تحتوي عليها، وهو السبب الذي جعل أجهزة أيفون من أكثر الهواتف مبيعا حول العالم، بالمنافسة مع شركة سامسونج التي حققت نجاحات كبيرة أيضا.

مميزات جديدة في جوال iPhone 14 Pro

وأعلنت بعض التقارير التي تم نشرها عن الهاتف المنتظر بأنه سوف يحتوي على مميزات جديدة لم يسبق وأن شهدتها الإصدارات السابقة من الشركة، ومن أبرزها ميزة وضع العرض دائم التشغيل always-on display mode وهي مقتبسة من ساعة أبل apple watch، والتي تنتجها ذات الشركة، وتعمل تلك الميزة على عرض المعلومات الأساسية للهاتف على الشاشة مثل مستوى البطارية والتوقيت والتاريخ، على أن تتحدث تلك المعلومات مع أي تغير بها بشكل تلقائي.

ونشر موقع “بلومبرغ” الخاص بالتكنولوجيا في تقرير نشره عن الهاتف الجديد، بأن ميزة وضع العرض دائم التشغيل كان مقررا لها أن تكون في هاتف iPhone 13 والذي صدر بالعام الماضي، إلا أن تم العدول عنها بسبب انشغال الشركة بتطوير لوحات LTPO التي تساعد على حل مشكلة استنزاف البطارية، وتلك الميزة ساعدت في جعل بطارية الهاتف ذات كفاءة أعلى وعمر أطول من الجوالات السابقة.

موعد صدور نظام التشغيل ios 16

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن أن الجوال الجديد سوف يأتي مع نظام التشغيل ios 16 والذي سوف يخرج على النور خلال الأيام المقبلة وسوف يتم صدوره خلال مؤتمر صحفي سوف تعقده الشركة للإعلان عن كافة التفاصيل بشكل رسمي في الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2022، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال المؤتمر كافة التفاصيل الخاصة بصدور نظام التشغيل الجديد بالإضافة إلى الموعد النهائي لصدور أحدث الهواتف في عائلة أيفون في جميع الدول والسعر الرسمي له.