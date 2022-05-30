انت الان تتابع خبر عملاق الصحراء.. سيارة رنج روفر سبورت 2023 إصدار جديد بتناغم بين الرفاهية والفخامة والقوة.. أسعارها في السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - موصفات Range Rover Sport 2023:

ـ لدى سيارة رنج روفر سبورت محرك 6 سلندر تيربو، تصل سعته إلى حوالي 3.0 لتر، وتقدر قوته بحوالي 400 حصان، ويصل عزم ذلك المحرك إلى حوالي 550 نيوتن/متر.

ـ بينما لديها محرك آخر بسعة 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو، فتصل قوته إلى حوالي 530 حصان، وعزمه يقدر بحوالي 749 نيوتن/متر.

ـ بالتالي سيارة رنج روفر سبورت تندرج تحت قائمة السيارة عالية الأداء، وهذا ما كانت تحرص عليه الشركة المسئولة عن تصنيعها.

ـ كما يتوافر بسيارة رنج روفر نظام معلومات وترفيه مميز، فالسيارة لديها شاشة 13.1 بوصة.

ـ السيارة مصممة بشكل جذاب وأنيق، حيث يتوافر بها مصابيح أمامية عالية الجودة.

ـ يتوافر بهذه السيارة نظام صوتي على مستوى عال من الجودة، فيتواجد بها حوالي 29 سماعة.

ـ كما انه لديها خاصية كتم الصوت، مع تواجد خاصية تنقية الهواء، فهذه الخاصية من الصعب تواجدها في أي سيارة.

ـ علاوة على ذلك يتواجد بسيارة رنج روفر سبورت الجديدة سنة 2023 مقاعدة مريحة، حيث يتوافر بتلك المقاعد نظام التدليك، ومن الممكن أن يتم تعديلها في أكثر من اتجاه.

ـ تعتبر هذه السيارة من أكثر السيارة التي تتلاءم مع كافة الطرق، حيث تتمتع بخاصية المرونة مع الطرق.

سعر سيارة رنج روفر سبورت:

الإصدار الأول لسيارة رنج روفر سبورت سيتوافر بسعر 122.850 دولار أمريكي.

بينما سيكون سعر تلك السيارة داخل السوق السعودي ما يقارب ال460.687 ريال سعودي.