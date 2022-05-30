نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم في المقال التالي
هنا كثير من التطبيقات التي تضر الهاتف المحمول وتضر الخصوصية، كما أن من الممكن أن تقوم بعض التطبيقات تسريب جميع الصور الخاصة بك وأيضا جميع المعلومات الخاصة بك، لذلك يجب عليك الحذر من أي نوع من التطبيقات الذي تكون مجهولة المصدر، ولا يجب إدخال جميع البيانات الخاصة بك على هذا البرامج لأنها تسرق جميع كلمات المرور الخاصة بجميع التطبيق، وسوف نتحدث بشكل مفصل في هذا المقال عن التطبيقات الضارة وكيفية الحذر منها.
الحماية من التطبيقات الضارة
يوجد العديد من البرامج المختلفة التي تعمل على الضر لذلك يجب عليك حماية هاتفك الذكي من هذه التطبيقات :
- أولا يجب عليك أولا معرفة جميع المعلومات التي تخص التطبيق قبل أن تقوم بتحميله على الهاتف.
- يجب عليك عدم تحمل التطبيقات مجهولة المصدر ويفضل أن تقوم بتحميل تطبيقات جوجل بلاي.
- يجب عدم وضع جميع البيانات الخاصة بك في البرنامج وتجنب الإجابة على طلب إعطاء كلمة المرور الخاصة بك لتطبيقات التواصل الإجتماعي.
- عدم أخذ تطبيقات من أشخاص غير موثوق بهم أو من الأشخاص الذين يتمكنون من تهكير الهواتف.
كيفية انتشار البرامج الضارة
يوجد الكثير من الطرق المختلفة التي من خلالها يتم إنتشار جميع البرامج الضارة :
- هناك بعض البرامج التي تحتوي على كثير من المميزات المغرية وتكون مجانية ولكنها مجهولة المصدر مما تحتوي على كثير من الفيروسات الخفيفة.
- هناك أيضا كثير من مواقع الويب الذي تكون حاملة ضرر كبير ويكون هذا الضرر خفي لا يعرفه أحد إلا المتمكنين في التكنولوجيا.
- كما أنه في حال أخذ تطبيقات من أشخاص لا نعرف ماذا تحمل نت ضرر وتكون تحمل الكثير من الفيروسات التي من خلالها تستطيع تسريب جميع كلمات المرور الخاصة بك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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