احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم

هنا كثير من التطبيقات التي تضر الهاتف المحمول وتضر الخصوصية، كما أن من الممكن أن تقوم بعض التطبيقات تسريب جميع الصور الخاصة بك وأيضا جميع المعلومات الخاصة بك، لذلك يجب عليك الحذر من أي نوع من التطبيقات الذي تكون مجهولة المصدر، ولا يجب إدخال جميع البيانات الخاصة بك على هذا البرامج لأنها تسرق جميع كلمات المرور الخاصة بجميع التطبيق، وسوف نتحدث بشكل مفصل في هذا المقال عن التطبيقات الضارة وكيفية الحذر منها.

الحماية من التطبيقات الضارة

يوجد العديد من البرامج المختلفة التي تعمل على الضر لذلك يجب عليك حماية هاتفك الذكي من هذه التطبيقات :

أولا يجب عليك أولا معرفة جميع المعلومات التي تخص التطبيق قبل أن تقوم بتحميله على الهاتف.

يجب عليك عدم تحمل التطبيقات مجهولة المصدر ويفضل أن تقوم بتحميل تطبيقات جوجل بلاي.

يجب عدم وضع جميع البيانات الخاصة بك في البرنامج وتجنب الإجابة على طلب إعطاء كلمة المرور الخاصة بك لتطبيقات التواصل الإجتماعي.

عدم أخذ تطبيقات من أشخاص غير موثوق بهم أو من الأشخاص الذين يتمكنون من تهكير الهواتف.

كيفية انتشار البرامج الضارة

يوجد الكثير من الطرق المختلفة التي من خلالها يتم إنتشار جميع البرامج الضارة :