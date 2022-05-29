كيفية تحميل لعبة فورت نايت من الألعاب القتالية المشهورة جدًا على مستوى العالم والمحبوبة من قبل العديد من الأشخاص، ويتم تحميل هذه اللعبة بالعديد من الطرق المختلفة ولكن كل طريقة تختص بجهاز معين، وخلال الأيام القليلة الماضية كان هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر 2022 والهواتف، وسأتحدث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على الطرق المختلفة لتحميل لعبة فورت نايت فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.

متطلبات تشغيل لعبة Fortnite للكمبيوتر

لكي يتم تشغيل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لابد من توافر مجموعة من الصفات التي تلزم لتشغيل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر، وإليكم متطلبات تشغيل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر خلال السطور القادمة:

الرامات الخاصة بالجهاز يجب أن لا تقل عن 8 جيجا من الذاكرة الخاصة بـ الوصول العشوائي.

معالج الجهاز يجب أن يكون 2.4 Core i3 جيجا كمبيوتر.

يجب أن يتوافر توافق اللعب مع الأنظمة التالية Windows 7 / Vista / 8/10 / Mac 64 بت.

المساحة التخزينية للجهاز يجب ان تكون 150 جيجابايت أو أكثر من ذلك.

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تحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر 2022