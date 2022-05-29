نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Gta 5 Grand Theft Auto V لجميع الأجهزة تحديث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta 5 أو Grand Theft Auto V واحدة من أشهر العاب سلسلة جاتا التي تضم أكثر من 18 جزء من أمتع العاب الأكشن والمغامرات والتي تتمتع بشعبية عالية جدا في جميع أنحاء العالم حيث نجت واحدة من هذة السلسة أن تكون ثاني أكبر الألعاب الإلكترونية مبيعا وهي جراند ثيفت أوتو فايس سيتي. وقد طورت شركة Rockstars المسئولة عن لعبة جراند ثيفت اوتو هذا الإصدار عام 2013. وذلك ليناسب أجهزة الإكس بوكس 360 والبلاي ستيشن PS3 ثم أطلقت الشركة عام 2015 نسخة اللعبة المناسبة لأجهزة الكمبيوتر ومايكروسوفت ويندوز وهي الآن متاحة أيضاً للهواتف المحمولة ذات أنظمة الأندرويد والـ IOS وحتى الأجهزة التي لا تدعم خدمات جوجل مثل جوالات هواوي. ونستعرض الأ، طريقة تنزيل جاتا 5 وطريقة اللعب.

تنزيل لعبة Gta 5 على الهواتف المختلفة:

يمكن تثبيت لعبة Gta 5 على الهواتف بسهولة شديدة، فكل ما عليك فعله هو فتح بلاي ستور لأجهزة الأندرويد أو آبل ستور لأجهزة الأيفون. ثم مربع البحث كتابة Gta V لتظهر قائمة لعبة جتا 5 في المدن المختلفة. ثم اختر الجزء الذي ترغب في تثبيته ثم قم بدفع ثمن اللعبة. فهي ليست مجانية وسوف يبدأ التثبيت ويكتمل خلال دقائق معدودة.

اما بالنسبة إلى الأجهزة التي لا تدعم متجر جوجل مثل أجهزة الهواوي. فيمكن تنزيل اللعبة بالبحث عنها من خلال متصفح الإنترنت ثم إكمال نفس الخطوات السابقة.

كذلك يحتاج تنزيل اللعبة إلى انترنت قوي، لذلك ينصح بتنزيلها أثناء الاتصال بشبكة واي فاي وليس بيانات الهاتف.

طريقة اللعب في لعبة جراند ثيفت اوتو 5:

تُلعب اللعبة من منظور الشخص الأول أو الشخص الثالث مع إصدارات اللعبة الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن 4 وأجهزة الإكس بوكس وان والكمبيوتر، لكنها متاحة للعب من منظور الشخص الثالث فقط على أجهزة الإكس بوكس 360 وبلاي ستيشن 3.

تجري أحداث اللعبة عن طريق ثلاث شخصيات يتم التحكم بها والتحول بينها للتجول داخل المدينة وفي أطرافها ومنشئاتها حتى للوصول للريف وذلك لتنفيذ المهمات المختلفة. أسماء الشخصيات هي مايكل وفرانكلين وتريفور. وتعمل الشخصية اللاعبة على سرقة البنوك والسيارات من أجل تجميع ثروة وتكوين إمبراطورية إجرامية يكون اللاعب ملكها.

لعبة جتا 5 هي لعبة فردية أو جماعية، فيمكن الاستمتاع باللعب بها منفرداً أو تحقيق اللعب الجماعي. حيث تحتوي اللعبة على طور اللعب الجماعي. والذي يسمح بمشاركة حتى ستة عشر لاعب في نفس اللعبة من خلال الاتصال الشبكي بالانترنت.