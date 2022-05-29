أسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile عن طرق id وبخطوات آمنة على الحساب

شحن شدات ببجى موبايل، يريد الكثير من لاعبي ببجى موبايل التعرف على أسهل الطرق السريعة لشحن شدات ببجى موبايل لكى يتمكنوا من مواصلة اللعب فى جو من التشويق والإثارة خاصة مع التحديث الأخير الذي كشف عن المزيد من الأسلحة والأدوات الجديدة التي تم إضافتها للعبة والتي بالطبع تحتاج إلى المزيد من العملات الافتراضية من أجل استخدام جميع آليات الفوز فى ساحة القتال والانتقال إلى المستويات اللاحقة، لذلك سنتعرف فى يلي على أشهر طرق شحن شدات ببجى والتي يمكنك استخدامها بكل سهولة وتحصل على الشدات التي ترغب بها من خلال قيامك ببعض الخطوات البسيطة.

طريقة شحن شدات ببجى عن طريق الأيدي

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الموثوقة والآمنة التي يعتمد عليها معظم اللاعبين حول العالم للقيام بشحن شدات ببجى الذىن يرغبون بها، وذلك من خلال الدخول إلى موقع ببجى موبايل الرسمي والذي يتيح الشحن من خلاله بأكثر من طريقة تناسب جميع القائمين فى الوطن العربي، ومن أجل شحن الشدات اتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع ببجى موبايل الرسمي Midasbuy.

قم بتحديد دولتك من خلال الاختيار من القائمة المتاحة أمامك.

حدد لعبة ببجى عن طريق النقر على كلمة “انطلق”.

تظهر لك عدة فئات للشراء اختر المناسب لك من بينها.

يطلب منك إدخال معرف اللاعب الخاص بحسابك فى اللعبة.

قم باختيار طريقة الدفع الملائمة لك من بين الطرق المتاحة.

قم بإدخال عدد الشدات التي ترغب فى الحصول عليها.

اضغط على “أدفع الآن” وستجد أنه تم إرسال الشدات التي قمت بشحنها إلى حسابك باللعبة مباشرة.

تطبيقات شحن ببجى مجانا

هناك بعض التطبيقات التي تقدم إمكانية شحن شدات ببجى بشكل مجاني مقابل تنفيذ بعض المهام بها من مشاهدة إعلانات وفيديوهات وتحميل بعض التطبيقات على هاتفك والإحالة إلى الأصدقاء وغيرها، وبعد أن تقوم بذلك تحصل على بعض النقاط على حسابك بالتطبيق ويمكنك بعد ذلك تحويلها إلى شدات ببجى موبايل مجانا، ومن أكثر التطبيقات الموثوق بها هما تطبيقى Dgamer، Google ،Opinion Rewards ويمكنك تجربة الطرق التالية الآن والحصول على شدات ببجي.