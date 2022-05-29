نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تحديث لعبة اي فوتبول 2022 احصل علي جميع مميزات التحديث الجديد الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفلت كونامي من قريب بوصول عدد مستخدمي اللعبة الى اكثر من 500 مليون ينتظرون تحديث لعبة اي فوتبول 2022 وما لها من جاذبية وشعبية خاصة حول العالم، حيث تقوم الشركة المذكورة كونامي والمؤسسة للعبة e football pess بتحديثات خاصة بهذه اللعبة على شكل مميزات تكون بصورة سنوية، وفي هذا العام تأخر هذا التحديث السنوي للعبة اذ لم تعلن عنه شركة كونامي الى الان.

تحديث لعبة اي فوتبول 2022

تقوم شركة كونامي بعدد من التحديثات للعبة اي فوتبول في العام الواحد، بالإضافة الى التحديث السنوي الذي تقوم به الشركة والذي يحتوي على عدد من الامتيازات الجديدة للعب، وفي هذا العام وعلى اختلاف ما قد كان في هذا الشأن لم تقوم الشركة المشار اليها والمسئولة عن إصدارات اللعبة باي من التحديثات، حيث كان من المنتظر ان يأتي تحديث في شهر أكتوبر من العام الماضي الا أنه لم يحدث.

تحديث بيس 2022 موبايل

بالرغم من عدم تحديد موعد رسمي عن تحديث فوتبول 2022 الى الان، الا ان الشركة قد المحت من خلال عدد من الامور الى ان هذا التحديث سوف يكون في الايام الاخيرة من شهر مايو الجاري، وقد جاء هذا التوقع عن موعد التحديث من جانب عدد من محبي ومستخدمي اللعبة نتيجة لما كان من انتهاء صلاحية بعض من اللاعبين في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة الى انتهاء ايقونة اللاعبين في هذه الايام القادمة.

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من خلال ما يكون من تحديثات مستمرة للعبة بيس، وما تشتمل عليه اي من تلك التحديثات على مزايا جديدة، فقد اشار البعض من محبي اللعبة على ان التحديث القادم الذي قد تأخر كثيرا سوف يحتوي على ميزات تغيير شعار اللعبة من كلمة pess الى حرف E فقط، بالإضافة الى امكانية تغيير الشركة للألوان الخاصة ببطاقة اللعب وجعلها جميعا باللون الوردي، مع احتمالية تغيير بعض من اللاعبين.

طريقة الحصول علي بيس 2022

تقوم بيس اي فوتبول بدمج عدد من لاعبي العالم للعبة كرة القدم الحقيقين من ميسي ورونالدو وكريتسيانو وما الى ذلك في اللعب وتمكين اللاعب من تكوين فريق عالمي يلعب في الدوريات العالمية الكبرى ويحقق الفوز، ومن المتوقع في التحديث الاخيرة للعبة بيس استبدال عدد من اللاعبين واحلال محل كل منهم عدد اخر، بالإضافة الى استحداث تدريبات جديدة للاعبين