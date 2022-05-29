نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد ومميزات اللعبة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد ، اللعبة التي تحدثنا عنها طويلاً الشهيرة في كل الدول العربية والأجنبية أيضاً وهي بالعربية تسمى حرامي السيارات: قصة مدينة ليبرتي ، كما أن تلك اللعبة تعتبر من ضمن أحدث سلسلة من ألعاب جاتا الشهيرة التي تم تقديمها من قِبَل شركة Rockstar Games قبل أن يتم وضعها في جوجل بلاي Google Play مقابل بضعة من الدولارات ومن مميزات اللعبة أنها الآن أصبحت متاحة معك في كل مكان، كما يمكنك اللعب بها دون الحاجة إلى الأنترنت وللمزيد من المعلومات عن اللعبة وقصتها ومميزاتها و طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد فتابعونا

تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد

وصف قصة لعبة gta 5 للاندرويد من صانعها أنها

الرجل الذي كان موثوق به من قِبَل عائلة ليون. حيث عاد توني سبريني إلى منزلة الذي يقع في ليبرتي سيتي. عاش البطل لبعض الوقت بسبب أنه قتل شخص واحد في السر. حيث أصبحت شوارع ليبرتي سيتي مشوشة الآن. كما تشارك عصابات مختلفة في القتال لأجل السيطرة على المدينة.

تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد أدت إلى تدمير المدينة وهذا في ظل موجات من الفساد السياسي والجريمة وتجارة المخدرات وإضرابات الأشخاص. كما أن الرجال مجانين والمتعاملين فاسدين. والمدينة بها السياسيين متشائمين. هدف اللاعب الإجمالي في لعبة Grand Theft Auto : Liberty city stories هو السيطرة على المدينة لحساب عائلة ليون. ولكن هناك العديد من العوائق في هذه الطريقة. الأهم من هذا هو وجود مجموعات قوية أخرى مثل Yaquça و Diablo و تاريوكي.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

وألعاب GTA لا تحتاج لوصفها فإنها غنية عن التعريف. وفي مقالاتنا السابقة تحدثنا عن طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 و طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city في مقالات متفرقة.

تتمتع اللعبة بجودة رسوميات أفضل.

اللعبة بها تحكم سهل في اللعبة وخرائط تنقل جديدة.

كما أن بها إمكانية محاكاة شخصيات اللعبة أو السيارات.

تتمتع تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد ببيئة تتميز بالواقعية خاصة المركبات.

ببيئة تتميز بالواقعية خاصة المركبات. الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر بخرائط اللعبة وخرائط التنقل.

كما أن اللعبة متجددة التطوير حيث تقوم شركة ROCK STAR GAMES عادة بتحديث لعبة gta 5 للاندرويد كل شهر.

تحميل Grand Theft Auto : Liberty city stories

لمعرفة طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد يجب اتباع الخطوات التالية وفتح شبكة الواي فاي وإغلاق بيانات الهاتف ثم القيام بالتالي :