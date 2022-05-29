نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد كود فري فاير صالح للجميع من الموقع الرسمي Garena واكواد غير مستعملة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير والتي يتم البحث عنها من خلال الكثيرين من عاشقي تلك اللعبة الأسطورية التي اشتهرت بلعبة المليار وها لشهرتها بين العديد من الأعمار المتفاوتة بين كبير وصغير وتعد تلك الاكواد بديل الشحن الذي يلزم دفع النقود به، ويقوم موقع قارينا الرسمي بلعبة فري فاير بمنح تلك الاكواد من خلال مواقع التواصل المختلفة للعمل على انتشار اللعبة بين أكبر عدد من اللاعبين.

كود فري فاير

كما تعد اكواد فري فاير بديل الشحن الآمن لكل لاعبين تلك اللعبة الأسطورية التي اشتهرت بين العديد وفي معظم بلدان العالم والتي يتم من خلالها منح الكثير من الهدايا الخاصة باللعبة والتي تساعد في فوز اللاعب على الخصوم ومنها الملابس الأسطورية والأسلحة المتطورة والخرائط المتقدمة ومن أهم تلك الاكواد:

كود فري فاير إلغاء الحظر هو HGKASSLUEPVS.

4EUWRCXKPLV8 كود فري فاير صندوق لوت سلاح ببغاء استوائي.

AK FFIC-RF85-4MZT كود فري فاير سكن بندقية.

RP4TXG29EXSJ الكود الخاص للحصول على سلاح سيد العقول المتقدم.

FBSH-ARE1–0RBU5 يكفل الحصول العديد من المكافآت الخاصة بلعبة فري فاير.

اكواد فري فاير Max

لذلك تعد الاكواد الخاصة بلعبة فري فاير ماكس من أهم الاكواد التي يتم البحث عنها وسف نعرض لكم بعضا منها:

FFCO 8855 JW2D الكود الخاص بشخصية ديمتري.

FFBC T7P7 N2P2 الكود الذي يقدم سلاح الحيوان.

FFIC DCTS L5FT يقدم العديد من الجواهر المجانية والتي يمكن من خلال استمرار اللعبة لمدة أكبر.

FFTI LM65 9NZB يقدم عدد جواهر مجانية.

WRDB TRG9 RFMG وهو الكود الخاص باسترداد لعبة فاير ماكس.

كود كريمينال Free Fire

تنقسم اكواد فري فاير كريمينال إلى الأحمر والأزرق والتي تصلح لاستعمال الجميع ويتم البحث عنها باستمرار من قبل الكثيرين من اللاعبين لقضاء أكبر وقت حيث يعطي الكثير من فرص الفوز ضد الفريق الأخر ومن أهم اكواد كريمينال الأزرق:

ECNW 77HG J8JL .

29ZN R26U SFGF.

إما كريمينال الأحمر فمن أهم الاكواد الخاصة به:

E6V3 HFTB RNJL.

WKMK BFE6 47DM.

اكواد سكنات فري فاير

وتعطي تلك الاكواد البقاء على الساحة القتالية الخاصة باللعبة مدة كبيرة وتساعد اللاعب في الفوز على المنافسين والترقي من مستوى لأخر ويمكن استبدال الاكواد من خلال الموقع الرسمي الخاص بالك اللعبة وهو قارينا Garena الرسمي الأمن للحساب من التهكير.