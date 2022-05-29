حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:30 مساءً - تحتفل Alpine بالذكرى المئوية لميلاد مؤسسها هذا العام، حيث ولد جان ريديلي في 17 مايو 1922 ، وكان سائق سيارات سباق وطيار ومؤسسًا للعلامة التجارية الفرنسية.

وللاحتفال بهذه المناسبة الهامة، تكشف Alpine عن إصدار محدود من Alpine A110 A110 GT J Rédélé إنها مبنية على طراز Alpine A110 GT ولكن مع عناصر تصميم حصرية.

البين تكشف عن إصدار محدود من Alpine A110 GT احتفالاً بذكرى ميلاد المؤسس

يأتي A110 GT J. Rédélé باللون الذي كان جان ريديلي مغرمًا به بشكل خاص، وهو Montebello Gray.

يأتي الطراز ذو الإصدار المحدود حصريًا بسقف أسود شديد اللمعان، ومجموعة من عجلات Grand Prix السوداء مقاس 18 بوصة، ومكابح فضية اللون، وستأتي المقصورة بجلد أسود مع خياطة رمادية لتتناسب مع الخارج، وهي مجهزة أيضًا بميزات عالية المواصفات مخصصة للتجوال.

يقتصر الطرازA110 GT J على 100 سيارة فقط، وستأتي كل مركبة بلوحة مرقمة تحمل توقيع Rédélé، وسيمكن للمشترين المهتمين الطلب في 1 يونيو عبر تطبيق Alpine مقابل 83000 يورو أو حوالي 89000 دولار بأسعار الصرف الحالية.

البين تكشف عن إصدار محدود من Alpine A110 GT احتفالاً بذكرى ميلاد المؤسس

تم الكشف عن طراز الإصدار الخاص من خلال حدث احتفالي ضم أكثر من 1100 من جبال الألب من جميع الأجيال، في ظل زخم مجموعة IDÉA الجماعية (Initiative Dieppe Événements Alpine).

البين تكشف عن إصدار محدود من Alpine A110 GT احتفالاً بذكرى ميلاد المؤسس

تسلمت زوجة مؤسس شركة Alpine، ميشيل ريديلي مفاتيح سيارة 100 A110 GT J.Rédélé رقم 1، ظهرت أيضًا Alpine A522 وهي سيارة Formula 1 لصانع السيارات هذا الموسم، للانضمام إلى الاحتفالات، وستقود المسيرة جنبًا إلى جنب مع A110 GT J.Rédélé، أمام جبال الألب القديمة والجديدة التي تجمعت للاحتفال بهذه المناسبة.